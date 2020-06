Κόσμος

Κολομβία: Αδελφός της αντιπροέδρου είχε φυλακιστεί στις ΗΠΑ για εμπορία ναρκωτικών

Σκάνδαλο στην Κολομβία. Η αντιπρόεδρος της Κολομβίας αναγκάστηκε να μιλήσει για το θέμα μετά από δημοσίευμα.

Η αντιπρόεδρος της Κολομβίας Μάρτα Λουσία Ραμίρες, η οποία τάσσεται πάγια υπέρ της τήρησης σκληρής στάσης έναντι της διακίνησης ναρκωτικών, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι ένας από τους αδελφούς της είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για εμπορία ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Η Ραμίρες αναγκάστηκε να εκφραστεί για το θέμα έπειτα από δημοσίευμα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο La Nueva Prensa.

Ο ιστότοπος αποκάλυψε ότι ο Μπερνάρντο Ραμίρες Μπλάνκο, αδελφός της σημερινής αντιπροέδρου, είχε καταδικαστεί το 1997 σε σχεδόν πέντε χρόνια φυλάκιση για τη διακίνηση ηρωίνης από την Αρούμπα (Ολλανδικές Αντίλλες) προς το Μαϊάμι, στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νουέβα Πρένσα, η κυρία Ραμίρες και ο σύζυγός της κατέβαλαν την εποχή εκείνη ως εγγύηση ποσό 150.000 δολαρίων ώστε να μπορέσει να βγει από τη φυλακή.

Η αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι επρόκειτο απλώς για «εγγύηση» ώστε να εξασφαλιστεί πως ο αδελφός της «θα παρουσιαζόταν ενώπιον της δικαιοσύνης, πράγμα που έκανε».

Η κυρία Ραμίρες πρόσθεσε πως η υπόθεση τής είχε προκαλέσει «μεγάλη οδύνη» αλλά βοήθησε τον αδελφό της «με αγάπη» καθώς «οι οικογενειακοί δεσμοί δεν καταλύονται μπροστά σε δοκιμασίες ή στη ντροπή».

Η αντιπρόεδρος της Κολομβίας συμπλήρωσε πως αφού βγήκε από τη φυλακή, ο αδελφός της «αφοσιώθηκε στο να δουλεύει τίμια» και ότι έκτοτε κάνει «αξιοπρεπή και τίμια ζωή».

Η ίδια υποστήριξε πως η αποκάλυψη του Νουέβα Πρένσα αποτελεί μέρος μιας «συστηματικής στρατηγικής» για τη δυσφήμισή της, μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα κατά τα οποία ο σύζυγός της είχε δεσμούς με έναν άνδρα που ενεχόταν στην εμπορία ναρκωτικών κι έναν παραστρατιωτικό.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε εξέφρασε την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρό του. Σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, έκρινε πως οι αποκαλύψεις για τον αδελφό της Ραμίρες έχουν σκοπό να «σπιλωθεί μια αξιοπρεπής και θαρραλέα γυναίκα».

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γκουστάβο Πέτρο έκρινε πως η κυρία Ραμίρες οφείλει να παραιτηθεί διότι φέρονται να υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στην ίδια και διακινητές ναρκωτικών και διότι κατέβαλε όπως το έθεσε χρήματα για να «απελευθερωθεί» διακινητής ναρκωτικών.

Στην πολιτική της σταδιοδρομία, που διαρκεί δύο δεκαετίες, η κυρία Ραμίρες, 65 ετών, τηρούσε πάντα σκληρή γραμμή στο ζήτημα της αντιμετώπισης της εμπορίας ναρκωτικών. Ήταν ανάμεσα στους πολιτικούς που κατήγγειλαν τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψε το 2016 η κυβέρνηση του προηγούμενου προέδρου Χουάν Μανουέλ Σάντος με την πρώην οργάνωση ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας-Λαϊκός Στρατός (FARC-EP), κατηγορώντας τον προηγούμενο αρχηγό του κράτους επέδειξε ενδοτισμό μπροστά στην τρομοκρατία και στη διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία φέρονται να ενεχόταν το κίνημα αυτό, το οποίο στο μεταξύ αφοπλίστηκε, διαλύθηκε και μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα.