Νεκρός οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή είχε ως αποτέλεσμα των θανάσιμο τραυματισμό ενός νέου άνδρα...

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο 29χρονος οδηγός της μηχανής.

Ο 87χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που συνελήφθη μετά το συμβάν, αναμένεται να ρίξει “φως” στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με την κατάθεσή του.