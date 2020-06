Κοινωνία

Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε ένας ηλικιωμένος άνδρας...

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Αθήνα.

Νεαρός οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 81χρονο πεζό, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, αλλά “φως” στα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να ρίξει με την κατάθεσή του ο 23χρονος οδηγός της μηχανής.