Κροκόδειλοι: Πιθανόν κάποτε να περπατούσαν στα δύο πόδια

Οι κροκόδειλοι πιθανώς περπατούσαν κάποτε στα δύο πόδια τους όπως οι δεινόσαυροι και όχι στα τέσσερα, σύμφωνα με επιστήμονες που ανακάλυψαν στη Νότια Κορέα πατημασιές ηλικίας 110 έως 120 εκατομμυρίων ετών. Η ανακάλυψη ίσως αλλάξει την εικόνα που υπάρχει για το παρελθόν των κροκόδειλων.

Στην αρχή οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Scientific Reports”, σύμφωνα με το BBC και το New Scientist, νόμιζαν ότι επρόκειτο για χνάρια από γιγάντιους ιπτάμενους δίποδους πτερόσαυρους, όπως είχαν θεωρηθεί παρόμοια απολιθώματα που είχαν βρεθεί το 2012 σε απόσταση 50 χιλιομέτρων. Αλλά μετά από προσεκτικότερη εξέταση, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι οι πατημασιές προέρχονταν από προγόνους των σύγχρονων κροκόδειλων (κροκοδειλόμορφους) μήκους περίπου τριών μέτρων που περπατούσαν μόνο στα δύο πίσω πόδια τους – ένα συμπέρασμα που αναμένεται να πυροδοτήσει επιστημονικές διαμάχες.

«Ο διποδισμός συνέβη νωρίς στην εξέλιξη των κροκοδείλων, ακόμη νωρίτερα και από τους δεινόσαυρους», ανέφερε ο Αυστραλός παλαιοντολόγος Άντονι Ρομίλιο του Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ. Οι σχεδόν 100 πατημασιές έχουν διατηρηθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό και έχουν μήκος 18 έως 24 εκατοστών, δηλαδή όσο περίπου το ανθρώπινο πόδι.

«Οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται τους κροκόδειλους ως ζώα που δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Τεμπελιάζουν απλώς όλη μέρα στις όχθες κάποιου ποταμού ή λίμνης. Κανένας δεν διανοείται ότι κάποτε μπορεί ο κροκόδειλος να ήταν δίποδος και ότι μπορούσε να τρέχει όπως η στρουθοκάμηλος ή ο Τυραννόσαυρος Ρεξ», δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Μάρτιν Λόκλεϊ.

Ασφαλώς δεν πρόκειται όλοι οι επιστήμονες να αποδεχθούν την ερμηνεία που έδωσαν οι ερευνητές στα νοτιοκορεατικά ευρήματα και οι οποίοι ήδη ονόμασαν “Batrachopus grandis” τον αρχαίο κροκόδειλο που έκανε τις πατημασιές, αν και δεν έχουν –ακόμη τουλάχιστον- βρεθεί καθόλου δικά του απολιθώματα.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ Φιλ Μάνιγκ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα, χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέροντα» τα ευρήματα, αλλά αμφισβήτησε την ερμηνεία τους, θεωρώντας πιθανότερο ότι προέρχονται από κάποιο δεινόσαυρο. Αμφιβολίες εξέφρασαν και άλλοι επιστήμονες, όπως η Μικέλα Τζόνσον του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και ο Πέδρο Γκοντόι του Πανεπιστημίου Stony Brook της Νέας Υόρκης.

Οι ερευνητές δηλώνουν βέβαιοι για την εκτίμηση τους περί δίποδων κροκοδείλων. «Κινούνταν με τον ίδιο τρόπο όπως πολλοί δεινόσαυροι, όμως τα αποτυπώματα αυτά δεν έγιναν από δεινόσαυρους. Οι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των πουλιών περπατούσαν στα δάχτυλα των ποδιών τους, ενώ οι κροκόδειλοι περπατούσαν με όλη την πατούσαν τους αφήνοντας σαφή αποτυπώματα όπως οι άνθρωποι», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης καθηγητής Κιούνγκ Σου Κιμ.