Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: τι είπε η 35χρονη στον Εισαγγελέα

Ενώπιον των δικαστικών αρχών εμφανίστηκε ψύχραιμη δίνοντας απαντήσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Τι είπε για την καπαρτίνα και το σακίδιο.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών εμφανίστηκε η γυναίκα που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος 34χρονης. Η 35χρονη κατηγορούμενη, αν και ήταν πολύ ταραγμένη κατά τη διάρκεια της μεταγωγής της στην Ευελπίδων, εμφανίστηκε ψυχρή, αποστασιοποιημένη και ψύχραιμη ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος της 34χρονης στην Καλλιθέα. Απάντησε λακωνικά ότι ξέρει τι έχει συμβεί στην άτυχη γυναίκα, είπε ότι την είχε γνωρίσει μέσω μιας ξαδέλφης της, αλλά αρνήθηκε ότι την ζήλευε εξ αιτίας κάποιου άνδρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι απαντήσεις που έδωσε στην πρώτη της επαφή με τους δικαστικούς λειτουργούς αιφνιδίασαν και προκάλεσαν αίσθηση. Ρωτήθηκε γιατί είχε αγοράσει περούκα και φέρεται να απάντησε ότι δεν είχε πετύχει η βαφή στα μαλλιά της και γι' αυτό την αγόρασε. Στην ερώτηση γιατί το πρωινό της επίθεσης απουσίαζε από τη δουλειά της η απάντησή της σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επειδή είχε πάει να φτιάξει τα νύχια της. Όταν ρωτήθηκε για τη μπεζ καπαρντίνα φέρεται να απάντησε ότι τέτοιες ίδιες καπαρντίνες κυκλοφορούν δεκάδες, ενώ απάντησε ανάλογα και για το σακίδιο.

Από τα στοιχεία που περιέχονται στη δικογραφία που υπέβαλαν οι αστυνομικοί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, η 35χρονη φέρεται ότι παρήγγειλε διαδικτυακά το καυστικό υγρό μόλις για 4,5 ευρώ, ενώ φέρεται να τηλεφωνούσε στους ίδιους αριθμούς και από το κινητό της και από την τηλεκάρτα, που είχε στην κατοχή της.

Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξει στην απολογία της την ερχόμενη Τρίτη, μετά την προθεσμία που έλαβε χθες προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της, αφού πρώτα ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει σε βάρος της η έρευνα των αστυνομικών.

Νωρίτερα άλλωστε, ο Σάκης Κεχαγιόγλου, συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι, μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ. Κεχαγιόγλου η 35χρονη δεν αποδέχεται την πράξη για την οποία κατηγορείται και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, καθώς έλαβε αναβολή από τον ανακριτή. Όπως είπε ο δικηγόρος της 35χρονης «η επικοινωνία μαζί της ήταν πολύ δύσκολη γιατί ήταν σε εξαιρετικά δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση».

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης

Συγκλονιστικό ειναι το νέο βίντεο - ντοκουμέντο από την επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Στις εικόνες από κάμερα ασφαλείας εμφανίζεται η φερόμενη ως δράστις της επίθεσης, φορώντας περούκα και καπαρντίνα, να προσεγγίζει το ταξί που είχε καλέσει για να απομακρυνθεί απο την περιοχή, όπου βρίσκεται το γραφείο της 34χρονης που δέχθηκε την επίθεση, στην Καλλιθέα.

Για την αντίδραση της Ιωάννας, όταν ενημερώθηκε για την ταυτότητα της γυναίκας που κατηγορείται για την επίθεση με το βιτριόλι, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο συνήγορος της οικογένειας της 34χρονης, Απόστολος Λύτρας.

“Έμαθε ποια είναι. Στην αρχή της είπα ότι έγινε μια προσαγωγή και ύστερα της είπα ποια γυναίκα συνελήφθη” τόνισε ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε ότι η Ιωάννα “πάγωσε” στο άκουσμα του ονόματός της γιατί την είχε δει μόνο πέντε φορές.

“Μιλάμε για μια όχι απλά ασήμαντη, αλλά απίστευτη αφορμή” σχολίασε ο συνήγορος της οικογένειας τονίζοντας ότι τον σύντροφο της δράστιδος δεν τον έχει δει ποτέ. Δεν τον ξέρει.

“Επειδή έχει πάει τρία ταξίδια και κρατάει μια τσάντα δεν μπορούμε να βγάλουμε όλη την κακία μας πάνω σε αυτό το παιδί. Είναι τραγικό αλλά συμβαίνει…” κατέληξε ο κ. Λύτρας.