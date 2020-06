Πολιτική

Μητσοτάκης: περισσότερες δόσεις για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Διέκρινα κ. Τσίπρα μια ένταση και εκνευρισμό στην πρωτολογία σας. Μάλλον ο αέρας της Θεσσαλονίκης δεν βοήθησε την ψυχολογική σας διάθεση, ίσως γιατί στο μετρό δεν σας υποδέχθηκαν μουσαμάδες, αλλά πραγματικό εργοτάξιο, ανέφερε ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, με θέμα «Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία», στο πλαίσιο της "Ωρας του Πρωθυπουργού".

Εξακολουθείτε κ. Τσίπρα, συνέχισε ο πρωθυπουργός, σε κάθε εμφάνισή σας στη Βουλή, όταν κάνετε αναφορές στην οικονομία να παρουσιάζετε την κατάσταση, όπως την παραδώσατε, ιδιαιτέρως ωραιοποιημένη, για να προσθέσει: Δεν έχετε απαντήσει ακόμα σε ένα ουσιαστικό ερώτημα: αν το πράγματα το Ιούλιο του 2019 πήγαιναν τόσο καλά, γιατί χάσατε με σχεδόν 10 μονάδες. Και αν τα πράγματα πηγαίνουν σήμερα όσο άσχημα τα παρουσιάζετε, γιατί η εικόνα των μετρήσεων που αποτυπώνουν τον δείκτη αισιοδοξίας είναι τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάζετε; Φοβάμαι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ότι τα μαθήματα από την προηγούμενη διακυβέρνηση σας και από την ετυμηγορία της κάλπης δεν τα έχετε πάρει ακόμα.

Η αξιοπιστία μιας οικονομίας μετριέται με πολλούς τρόπους. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δεν χρειάζεται να σας πω πως εκτινάχτηκε μετά τις εκλογές. Υπάρχει και ένα πολύ αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης. Πώς οι αγορές αποτιμούν την πορεία της οικονομίας. Οι αγορές μάς δανείζουν και πρέπει να μας δανείζουν με λογικό επιτόκιο, για να χρηματοδοτούμε ένα μεγάλο χρέος που επί των ημερών σας αυξήθηκε. Βγήκατε με κόστος δανεισμού 3,9%. Η Ελληνική Δημοκρατία σε συνθήκες πανδημίας δανείστηκε με επιτόκιο 1,57%. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στους ισχυρισμούς σας περί της συνολικής πορείας της οικονομίας, είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια.

Υπογράμμισε, ότι το eurogroup μας συγχαίρει για τη διαχείριση της πανδημίας και συμπλήρωσε: Όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για το αν η χώρα συστρατεύτηκε σε αυτή την προσπάθεια. Η στήριξη της ΕΕ και η αξιοπιστία που έχει καταφέρει να κερδίσει η Ελλάδα στην Ευρώπη την πιστωνόμαστε σε βάθος χρόνου και αντανακλάται στο γεγονός ότι εξασφαλίσαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό.

Η περιβόητη ύφεση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι ύφεση αλλά ανάπτυξη, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και εξήγησε: 1% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Το πρώτο τετράμηνο του 2020 η οικονομία συρρικνώθηκε μόλις 0,9%. Πόσο ήταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη; 3,6%... 4 φορές μικρότερη συρρίκνωση και εσείς εδώ κ. Τσίπρα μιλάτε για ύφεση ΝΔ.

Το βάρος αυτής της κρίσης πρέπει να το επιμεριστούμε με τρόπο δίκαιο

Στα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, με θέμα «Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία», στο πλαίσιο της "Ωρας του Πρωθυπουργού"..

Θωρακίσαμε αμέσως το σύστημα υγείας με 280 εκατ. ευρώ. Δώσαμε έκτακτο επίδομα, δώρο, αμοιβή σε όλους τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας. Αξιοποιήσαμε δωρεές, κάναμε 4300 προσλήψεις, Διπλασιάσαμε κλίνες εντατικής θεραπείας, ξεπεράσαμε τις 1000. Μας παραδώσατε 565, εσείς που πολυδιαφημίζατε το ΕΣΥ και το δήθεν ενδιαφέρον σας για αυτό, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: 850.000 επιχειρήσεις, 2 εκατ. εργαζόμενοι τέθηκαν συνολικά υπό την προστασία της Πολιτείας. Απαγορεύτηκαν οι απολύσεις και καθιερώθηκε αποζημίωση 800 ευρώ. Το κράτος κάλυψε ασφαλιστικές εισφορές. Νομοθετήσαμε μείωση του ενοικίου, μετατέθηκε η εξόφληση όλων των οφειλών, παρατάθηκαν τα επιδόματα ανεργίας.

Αναφερόμενος στις τράπεζες τόνισε: Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τον τρόπο που θα ανταποκριθούν στο ταμείο εγγυοδοσίας. Πιστεύω ότι από αυτό το πρόγραμμα ένα σημαντικό κεφάλαιο ρευστότητας θα κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία σπεύσατε να απαξιώσετε, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, είναι πρόγραμμα από το οποίο έχουν ωφεληθεί παραπάνω από 50.000 επιχειρήσεις. Θα ενισχυθεί. Κονδύλια που σήμερα επιλέγετε να αγνοείτε δόθηκαν την κατάλληλη στιγμή. Ούτε εμπροσθοβαρώς, ούτε οπισθοβαρώς. Δόθηκαν με το βάρος που απαιτεί η κάθε χρονική στιγμή, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα και εφεδρείες την επόμενη στιγμή.

Η στήριξη προς επιχειρήσεις δεν έρχεται χωρίς ελέγχους, αλλά με τη συμμόρφωση στους νέους κανόνες, επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: Πάνω από 88.000 έλεγχοι το τελευταίο τρίμηνο έχουν γίνει. Ο πρώτος μας στόχος είναι να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και πελάτες. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας, οι αναγκαίες αποστάσεις θα εποπτεύονται αυστηρά. Δείγμα σεβασμού και προστασίας των συνανθρώπων μας που εργάζονται.

Είχα τονίσει από την αρχή ότι το βάρος αυτής της κρίσης πρέπει να το επιμεριστούμε με τρόπο δίκαιο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ειναι ρεαλιστική στη βάση της και δυναμική στην εφαρμογή της. Να αντιστοιχεί με τις συνθήκες της πραγματικής οικονομίας. Αυτό επιχειρεί το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την απασχόληση. Εχει ως κεντρική του προτεραιότητα να μη χαθούν πολλές θέσεις εργασίας, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέσσερις νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας

Τέσσερις ακόμα νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, με θέμα «Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία», στο πλαίσιο της "Ωρας του Πρωθυπουργού".

Το πρώτο, η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ενισχύεται με ακόμα 200 εκατ. και μέχρι τέλη Ιουλίου θα καλύπτει το 60% εργοδοτικών εισφορών και αν χρειαστεί αυτή η επιδότηση θα επεκταθεί και για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Στόχος, να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης με τους εργοδότες να τις κρατούν οπωσδήποτε ενεργές, σημείωσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:""

"Ερχόμαστε να βοηθήσουμε και ως προς την εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οι οφειλές Μαρτίου-Σεπτεμβρίου, που έχουν ανασταλεί, θα αποτελέσουν ξεχωριστό σύνολο, που θα αποπληρωθεί σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 δόσεις μειωμένου επιτοκίου. Και, μάλιστα, από το 2021" τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

"Εχουμε αποφασίσει να αυξήσουμε τον αριθμό των δόσεων για φόρο εισοδήματος και για ΕΝΦΙΑ. Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να εκπληρώνουν τις φετινές υποχρεώσεις τους σε 8 μηνιαίες αντί των 3 διμηνιαίων δόσεων. Οι εταιρείες σε 8 αντί των 6 μηνιαίων. Και οι ιδιοκτήτες σε 6 αντί των 5. Στόχος και πάλι, να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι."

Όσοι αποπληρώνουν εφάπαξ τις φετινές υποχρεώσεις, θα έχουν άμεση έκπτωση φόρου 2%. "Στόχος, προφανώς να πληρώσουν λιγότερο φόρο όλοι οι υπόχρεοι. Αλλά και να εξασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη ροή εσόδων στα δημόσια ταμεία", είπε ο Πρωθυπουργός.