Μητσοτάκης – Τσίπρας: Κόντρα στην Βουλή για κορονοϊό και οικονομία

Μετωπική σύγκρουση στην "Ώρα του Πρωθυπουργού" στην Βουλή. Τα πυρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Μητσοτάκη.

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρωθυπουργό να απαντά σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με θέμα «Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία».

"Διέκρινα κ. Τσίπρα μια ένταση και εκνευρισμό στην πρωτολογία σας. Μάλλον ο αέρας της Θεσσαλονίκης δεν βοήθησε την ψυχολογική σας διάθεση, ίσως γιατί στο μετρό δεν σας υποδέχθηκαν μουσαμάδες, αλλά πραγματικό εργοτάξιο, ανέφερε ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα.

"Εξακολουθείτε" κ. Τσίπρα, συνέχισε ο πρωθυπουργός, "σε κάθε εμφάνισή σας στη Βουλή, όταν κάνετε αναφορές στην οικονομία να παρουσιάζετε την κατάσταση, όπως την παραδώσατε, ιδιαιτέρως ωραιοποιημένη, για να προσθέσει: Δεν έχετε απαντήσει ακόμα σε ένα ουσιαστικό ερώτημα: αν το πράγματα το Ιούλιο του 2019 πήγαιναν τόσο καλά, γιατί χάσατε με σχεδόν 10 μονάδες. Και αν τα πράγματα πηγαίνουν σήμερα όσο άσχημα τα παρουσιάζετε, γιατί η εικόνα των μετρήσεων που αποτυπώνουν τον δείκτη αισιοδοξίας είναι τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάζετε;". "Φοβάμαι", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ότι "τα μαθήματα από την προηγούμενη διακυβέρνηση σας και από την ετυμηγορία της κάλπης δεν τα έχετε πάρει ακόμα."

Και σημείωσε ο Πρωθυπουργός πως "η περιβόητη ύφεση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι ύφεση αλλά ανάπτυξη, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και εξήγησε: 1% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Το πρώτο τετράμηνο του 2020 η οικονομία συρρικνώθηκε μόλις

0,9%. Πόσο ήταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη; 3,6%... 4 φορές μικρότερη συρρίκνωση και εσείς εδώ κ. Τσίπρα μιλάτε για ύφεση ΝΔ".

Παράλληλα, ο Πρωθυπρουργός ανακοίνωσε τέσσερις ακόμα νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Τσίπρας: Πολύ πριν έρθει η πανδημία ρίξατε το καράβι σε ξέρες

«Πολύ πριν έρθει η πανδημία ρίξατε το καράβι σε ξέρες, η αποτυχία σας στην οικονομία, που είναι καθολική, προηγείται του κορονοϊού», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την τοποθέτησή του επί της επίκαιρης ερώτησης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν κάτι που δεν αναδείχθηκε από τα δεκάδες σάιτ μικρά και μεγάλα ανύπαρκτα ή υπαρκτά και ΜΜΕ που έχουν μπουκώσει σε κρατικό χρήμα σε αντίθεση με την πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις» και ζήτησε να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα «με τα λεφτά που έχετε δώσει σε κουμπάρους και παρακούμπαρους (...) σε κάτι περίεργους τύπους που τους δώσατε χρήμα για να σας λιβανίζουν». Αυτό που δεν αναδείχθηκε, είπε ο κ. Τσίπρας, είναι ότι η κυβέρνηση παρέλαβε οικονομία με θετικό ρυθμό ανάπτυξης και μέσα σε έξι μήνες «εσείς οι άριστοι την πήγατε σε ύφεση».

«Παραλάβατε οικονομία που έτρεχε με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,8%, μια οικονομία που είχε ανορθωθεί από τα συντρίμμια και τα ερείπια δικών σας παλιότερων επιλογών που μας βύθισαν στα μνημόνια, μια οικονομία που ήταν για 12 συνεχόμενα τρίμηνα με θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και ενώ λέγατε στις εκλογές το 2,8% είναι πολύ χαμηλός ρυθμός, εσείς μέσα σε μόλις 4 μήνες, πολύ πριν έρθει η πανδημία, βυθίσατε την οικονομία στην ύφεση», παρατήρησε ο κ. Τσίπρας. Παραπέμποντας στα στοιχεία της Eurostat, σημείωσε ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2019 η Ελλάδα είναι η χώρα με τη χειρότερη απόδοση απ' όλες τις χώρες της ΕΕ των 27, με -0,7%, και πως στο πρώτο τρίμηνο του 2020 αυτό έγινε -1,6%. «"Ο κορονοϊός φταίει", αλλά το lockdown έγινε το τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου τριμήνου του 2020», τόνισε και πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι "κατόρθωμα" του κορονοϊού, είναι δική σας "επιτυχία", των ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια γνώριζαν πώς να βυθίσουν μια οικονομία στην ύφεση γιατί το είχαν ξανακάνει».

Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας

Στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Παρουσιάσατε τραγική κατάσταση στην οικονομία. Έχετε καταλάβει ότι ο πλανήτης περνάει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του '30; Ποιος είπε ότι σήμερα η κατάσταση στην οικονομία είναι πολύ καλή; Η κρίση είναι παγκόσμια. Αφορά όλους και όλοι θα κριθούμε απολογιστικά. Όλοι κρινόμαστε από τις πολιτικές μα».

Και κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας στον κ. Τσίπρα: Κλείνω με μια αναφορά στον εφιάλτη σας. Δίνετε την εντύπωση ότι ξυπνάτε καθιδρος και λέτε εκλογές. Ηρεμήστε κ. Τσίπρα. Δεν θα γίνουν εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας. Η χώρα δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση εκλογές. Ο κεντρικός πυρήνας της κεντρικής πολιτικής δεν έχει αλλάξει. Κάποιες επιμέρους προσαρμογές θα γίνουν. Ευχόμαστε να μπορούμε να έχουμε σημαντικά κεφάλαια από το ταμείο ανάκαμψης. Μπορείτε να κάνετε τις διακοπές σας άνετα και να δώσουμε όλοι μαζί εκλογικό ραντεβού το 2023.

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Αλλάξτε σ τρατηγική, έστω και την ύστατη στιγμή

Να αλλάξει στρατηγική, έστω και την ύστατη στιγμή, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη δευτερολογία του. «Να στηρίξετε την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την εργασία, για να μην ξαναβρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να δούμε όσα καταφέραμε σε πέντε χρόνια να χάνονται σε πέντε μήνες», τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «παρουσίασε μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί στην εικόνα που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων» και σχολίασε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να αποδομήσει τα στοιχεία και τους αριθμούς παραπέμποντας σε άλλους δείκτες, όπως τον δείκτη αισιοδοξίας pmi, κάτι που τον κατηγόρησε ότι κάνει για να πει ότι η κυβέρνηση τα πήγε εξαιρετικά καλά το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκ νέου από τον πρωθυπουργό να φέρει στη Βουλή τα στοιχεία για το πόσα χρήματα δόθηκαν, σε ποια ΜΜΕ και με ποια κριτήρια, καθώς, όπως είπε, «είναι δημόσιο χρήμα, δεν είναι δικά σας λεφτά».

Γεννηματά: Αντί να παίρνουν μέτρα, κομπάζουν και αλληλοσυγχαίρονται»

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά σε δήλωσή της για την οικονομία ανέφερε ότι «τα ξενοδοχεία δεν ανοίγουν, οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν χωρίς ρευστότητα και η ανεργία χτυπά απειλητικά την πόρτα χιλιάδων οικογενειών. Ήδη, στο πρώτο πεντάμηνο η οικονομία δεν δημιούργησε και η κοινωνία έχασε περίπου 260.000 θέσεις εργασίας. Και οι υπουργοί τι κάνουν; Αντί να παίρνουν μέτρα, κομπάζουν και αλληλοσυγχαίρονται».

Ελληνική Λύση: Κ ακόγουστη παράσταση Μητσοτάκη – Τσίπρα στην Βουλή

Για «κακόγουστη παράσταση Μητσοτάκη – Τσίπρα στην Βουλή» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Συγκεκριμένα αναφέρει: "Ενώ το δημόσιο χρέος εκτινάσσεται σχεδόν στο 200%, Μητσοτάκης και Τσίπρας έδωσαν μία κακόγουστη παράσταση στο ελληνικό κοινοβούλιο για το ποιος φέσωσε τις επόμενες γενιές με ομορφότερο περιτύλιγμα. Ο Οικονομικός Πατριωτισμός που τρομάζει τόσο τους νεοφιλελεύθερους όσο και τους αριστερούς, είναι η μοναδική λύση για την απελευθέρωση της πατρίδας από τα δεσμά των "τοκογλύφων". Είναι η Ελληνική Λύση για την οικονομική αυτάρκεια, την πραγματική ελευθερία, ώστε τα λεφτά των Ελλήνων να παραμένουν στους Έλληνες."

Επίσης, σε δεύτερη ανακοίνωση η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι "την ώρα που 7 στους 10 Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς, Μητσοτάκης και Τσίπρας έκαναν λογοπαίγνια στη Βουλή για χαλαρές διακοπές και πρόωρες εκλογές. Οι προσβολές στον ελληνικό λαό έχουν βαρύ τίμημα, το οποίο θα το διαπιστώσουν στις επόμενες εκλογές, όταν οι Έλληνες θα τους στείλουν για μόνιμες διακοπές".