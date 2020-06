Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ξάνθη: Ο Τσιόδρας “κρούει” καμπανάκι μετά το τοπικό lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη ξεκίνησαν έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ και από το Σάββατο θα είναι σαρωτικοί, προκειμένου να γίνει πλήρης χαρτογράφηση της επιδημίας στην περιοχή...

Ολοκληρώθηκε η ευρεία σύσκεψη στην Ξάνθη για το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με τα συνεχή κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, για την οποία μετέβησαν εκτάκτως το πρωί με ελικόπτερο σούπερ πούμα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, καθηγητή Σωτήρη Tσιόδρα, την ομάδα πρώτης απόκρισης της ΓΓΠΠ, καθώς και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Χρήστος Μέτιος, όλοι οι δήμαρχοι της ΠΕ Ξάνθης και οι επικεφαλής των εμπλεκόμενων φορέων (εκπρόσωπος του ΕΟΔΥ, ο διευθυντής του νοσοκομείου, της Υγειονομικής Περιφέρειας, τοπικοί παράγοντες, Αστυνομία, Πυροσβεστική κ.λπ.), συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που αποφασίστηκαν χθες το βράδυ από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Όπως τονίστηκε, είναι κομβικής σημασίας η ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα και πρέπει να πεισθούν ιδιαίτερα οι νέοι, που αμφισβητούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και σε αυτό αναμένεται να συμβάλουν τα τοπικά ΜΜΕ. Ο κ. Τσιόδρας επισήμανε σε όλους τους συμμετέχοντες την ανάγκη της πιστής εφαρμογής των μέτρων. «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα και δεν πρέπει να πάει χαμένη», ανέφερε.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι μεγάλη και συντονισμένη για επτά ημέρες και αφού εφαρμοστούν αυστηρά τα μέτρα θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση για να ληφθούν νέες αποφάσεις.

Ήδη, ξεκίνησαν έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ και από αύριο θα είναι σαρωτικοί, προκειμένου να γίνει πλήρης χαρτογράφηση της επιδημίας. Σημειώνεται, ότι στη διαδικασία των ελέγχων θα συμμετάσχει και ο στρατός.