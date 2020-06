Τεχνολογία - Επιστήμη

Black Lives Matter: Το διαδίκτυο άλλαξε χάρτες και φωνητικούς βοηθούς

Μια ζωηρόχρωμη κίτρινη τοιχογραφία Black Lives Matter εμφανίστηκε στο οδόστρωμα της 16th Street στην Ουάσιγκτον.

Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, μια ζωηρόχρωμη κίτρινη τοιχογραφία Black Lives Matter εμφανίστηκε στο οδόστρωμα της 16th Street στην Ουάσιγκτον, σε όλο το πλάτος του δρόμου και σε μήκος δύο οικοδομικών τετραγώνων. Και η δήμαρχος της πόλης, η Muriel Bowser μετονόμασε αυτό το τμήμα της οδού σε «Black Lives Matter Plaza». Για να βοηθήσουν το κίνημα, η Google, η Apple και η Microsoft προσάρμοσαν τους χάρτες τους και τους φωνητικούς βοηθούς.

Η Google Maps και η Bing Maps έχουν προσθέσει ένα σημάδι για την Black Lives Matter Plaza. Η δορυφορική εικόνα της Google Maps, δεν δείχνει προς το παρόν την κίτρινη τοιχογραφία στο οδόστρωμα, η Microsoft διευκρίνισε ότι στην Bing Maps προστέθηκε το όνομα της πλατείας και ότι σύντομα θα ενημερώσει την εικόνα για να φαίνεται η τοιχογραφία, ενώ η Apple Maps έχει ήδη προχωρήσει σε ενημέρωση της εικόνας ώστε να δείχνει την καλλιτεχνική-κοινωνική παρέμβαση.

Όσον αφορά τους φωνητικούς βοηθούς, τόσο αυτός της Google όσο και αυτός της Apple (δηλαδή, ο SIRI) έχουν πλέον σαφείς απαντήσεις σε ερωτήσεις τύπου «Do black lives matter?». Απαντώντας, ο φωνητικός βοηθός της Google λέει ότι «αναγνωρίζοντας την αδικία την οποία αντιμετωπίζουν είναι το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση του καθορισμού της πρόσβασης στις ίδιες ελευθερίες που προσφέρονται σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας». Μετά από αυτό, εμφανίζεται μια αυτόματη επιλογή αναζήτησης σε Google: «Πώς μπορώ να βοηθήσω την κοινότητα των Μαύρων;». Όταν ερωτηθεί «Do all lives matter?», ο φωνητικός βοηθός της Google απαντά: «Το "Black lives matter" δεν σημαίνει ότι όλες οι ζωές δεν μετρούν. Σημαίνει ότι οι ζωές των Μαύρων διατρέχουν κινδύνους τους οποίους οι άλλες δεν διατρέχουν».

Από την άλλη, στην ερώτηση «Do black lives matter?» η SIRI απαντά με ένα απλό «Ναι» και ανοίγει τον ιστότοπο του κινήματος. Στην ερώτηση «Do all lives matter?», η SIRI απαντά: «Συχνά, η φράση "Όλες οι ζωές μετρούν" χρησιμοποιείται ως απάντηση στη φράση "Black lives matter", αλλά δεν σημαίνει τις ίδιες ανησυχίες». Και κατευθύνει εκ νέου τον χρήστη στον ιστότοπο του κινήματος.