O αρχηγός ΓΕΕΘΑ βράβευσε υπαξιωματικούς για τις ενέργειές τους στον Έβρο

Οι υπαξιωματικοί συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην απαγόρευση της μαζικής παράνομης εισόδου πλήθους ατόμων και στη διασφάλιση των συνόρων της Ελλάδος και της Ε.Ε.

O αρχηγός ΓΕΕΘΑ Σστρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος βράβευσε χθες υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, που με τις ενέργειες τους βοήθησαν σημαντικά στην διασφάλιση των συνόρων του Έβρου.

Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν, υπό την παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, ο ΕΜΘ αρχιλοχίας (ΠΖ) Τριαντάφυλλος Λοκαρίδης, και ο αρχιλοχίας (ΤΘ) Χρήστος Πεχλιβανίδης της δυνάμεως της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»(XVI M/K MΠ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, οι παραπάνω υπαξιωματικοί ως επικεφαλής της Διμοιρίας Κατασκευών της XVI M/K MΠ, προέβησαν με το υπόλοιπο προσωπικό της στην κατασκευή και τοποθέτηση κωλυμάτων στην περιοχή του Επιτηρητικού Φυλακίου 1, καθώς και στην άμεση αποκατάσταση του συνόλου των φθορών που προκλήθηκαν κατά μήκος του αποτρεπτικού εμποδίου στο Προγεφύρωμα Κάραγατς του Νομού Έβρου, το χρονικό διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως 28 Μαρτίου 2020.

Με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην απαγόρευση της μαζικής παράνομης εισόδου πλήθους ατόμων και στη διασφάλιση των συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαζόμενοι κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες υπό τη ρίψη δακρυγόνων, καπνογόνων και λίθων και με σημαντικό κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Στους βραβευθέντες υπαξιωματικούς όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό της Διμοιρίας Κατασκευών της XVI M/K MΠ έχει απονεμηθεί ηθική αμοιβή και από το ΓΕΣ για το έργο το οποίο προσέφεραν.