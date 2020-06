Υγεία - Περιβάλλον

H Μαρέβα Μητσοτάκη στο Καστελόριζο μαζί με εθελοντές γιατρούς για τον κορονοϊό (εικόνες)

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τις εθελοντικές δράσεις στις οποίες συμμετείχε.

Στο Καστελόριζο βρέθηκε σήμερα η Μαρέβα Μητσοτάκη μαζί με τους εθελοντές γιατρούς της Axion Hellas, οι οποίοι, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν διαγνωστικά τεστ για τον Covid19 σε κατοίκους του νησιού.



Η Μαρέβα Μητσοτάκη ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τις εθελοντικές δράσεις στις οποίες συμμετείχε, με την εξής λεζάντα:



«Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για όλους ο εθελοντισμός κατέχει τη σπουδαιότερη αξία στην κοινωνία. Η Axion Hellas για ακόμη μια φορά προσφέρει όπου υπάρχει ανάγκη. Σήμερα στο Καστελλόριζο μαζί με τους εθελοντές γιατρούς και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ πραγματοποιήθηκαν διαγνωστικά tests για τον Covid19».