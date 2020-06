Πολιτισμός

Ο David Lynch διαθέτει δωρεάν όλες τις ταινίες “Rabbits”

Σε εκούσια απομόνωση, ο David Lynch συνεχίζει να προσφέρει τις δημιουργίες του στο κοινό.

Σε εκούσια απομόνωση, ο David Lynch συνεχίζει να διαθέτει δωρεάν στο «David Lynch Theater», το προσωπικό κανάλι του στο YouTube, δημιουργίες του από το παρελθόν. Τούτη τη φορά άρχισε να προσφέρει όλη τη σειρά ταινιών μικρού μήκους «Rabbits» του 2002, και ανέβασε την πρώτη, την Τρίτη, 9 Ιουνίου.

Πρόκειται για μια σειρά οκτώ διαδικτυακών ταινιών τρόμου -ο ίδιος αναφέρεται σε αυτές ως sitcom- που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Lynch σε σκηνικό που δημιούργησε στον κήπο του σπιτιού του στο Hollywood Hills (αργότερα, ενέταξε τμήματα της σειράς στην ταινία του 2006 «Inland Empire»). Μια οικογένεια ανθρωποειδών-κούνελων ζει «με ένα τρομερό μυστήριο» σε μια «ανώνυμη πόλη την οποία κατακλύζει ασταμάτητη βροχή». Η σειρά είχε χρησιμοποιηθεί από ψυχολόγους του University of British Columbia για να προξενήσουν αίσθηση υπαρξιστικής κρίσης σε πρόσωπα τη συμπεριφορά των οποίων ερευνούσαν.

Στην πρώτη δεκαπεντάλεπτη ταινία μικρού μήκους, τρία ανθρωποειδή-κούνελοι συζητούν, σε ένα κάπως σκοτεινό παλαιομοδίτικο καθιστικό. «Μια μέρα, θα το ανακαλύψω» λέει ένα. Τα ανθρωποειδή υποδύονται ο Scott Coffey (Jack), η Laura Elena Harring (Jane) και η Naomi Watts (Suzie), ενώ τις ασυνάρτητες κουβέντες τους διακόπτει ήχος γέλιων και χειροκροτημάτων. Τη μουσική για τη σειρά έχει γράψει ο Angelo Badalamenti, εδώ και χρόνια συνεργάτης του σκηνοθέτη των «Eraserhead», «Blue Velvet», «Mulholland Drive» και πολλών άλλων.