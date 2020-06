Κοινωνία

“Έφοδος” της ΕΛ.ΑΣ. στην Πυροσβεστική για την φωτιά στο Μάτι

Πραγματοποιήθηκε και δεύτερη έρευνα των αστυνομικών στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Πυροσβεστικής.

Εφόδους σε υπηρεσίες που είχαν εμπλακεί λόγω αρμοδιότητας στην όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι και στη γενικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης πραγματοποίησε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο δικαστικός λειτουργός, που παρίστατο σε όλους τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, προχώρησε σε κατασχέσεις στοιχείων που κρίνονται κρίσιμα για την απόδοση ποινικών ευθυνών για την καταστροφή, ενόψει της τελικής φάσης που εισέρχεται η ποινική έρευνα με την σύνταξη κατηγορητηρίων και αποστολή κλήσεων προς απολογία στους κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι έφοδοι του ανακριτή κρίθηκαν αναγκαίες τόσο κατόπιν καταγγελιών που έγιναν στον δικαστικό λειτουργό όσο και κατόπιν ενδείξεων που είχε και ο ίδιος για περιπτώσεις σκόπιμης απόκρυψης στοιχείων από συγκεκριμένες υπηρεσίες, τακτική που εμπόδιζε την πλήρη αποτύπωση της εικόνας, ενεργειών, συνομιλιών, εκτιμήσεων και δράσεων, για τα όσα έλαβαν χώρα την επίμαχη ημέρα. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του δικαστικού λειτουργού να μεταβεί ο ίδιος σε υπηρεσίες και να κατασχέσει υλικό, φαίνεται να διαδραμάτισε η κωλυσιεργία που επέδειξαν κάποιες υπηρεσίες στη διαβίβαση κρίσιμων στοιχείων που εξαρχής τους ζητήθηκαν.

Χθες, όπως έγινε γνωστό, ο ανακριτής μετέβη αιφνιδιαστικά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλανδρίου όπου με εντολή του 12 αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατέσχεσαν το καταγραφικό μηχάνημα του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας και άλλα στοιχεία, τα οποία ήδη ελέγχονται και αποκωδικοποιούνται.

Για την πυρκαγιά στο Μάτι, με απολογισμό 102 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές καταστροφές, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μετά από έρευνα των Εισαγγελέων Ηλία Ζαγοραίου, Νίκου Φυστόπουλου και Κώστα Σπυρόπουλου κατά είκοσι κρατικών λειτουργών και στελεχών της Αυτοδιοίκησης την επίμαχη περίοδο, μεταξύ των οποίων η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, ο δήμαρχος Ραφήνας Ευάγγελος Μπουρνούς, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής αλλά και ο 65χρονος που ευθύνεται για την έναρξη της φωτιάς στο Νταού Πεντέλης. Τα αδικήματα αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και διά παραλείψεως και σωματικές βλάβες κατά συρροή, δια παραλείψεως και από αμέλεια από υπόχρεους και μη.