Κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση γυναίκας από τον Βύρωνα (εικόνες)

Πότε εξαφανίστηκε η γυναίκα. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Στις 7/6/2020, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βύρωνα, η Αναστασία Εξωμερίτου, 59 ετών, όπως ενημέρωσε το ¨"Χαμόγελο του Παιδιού".

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Αναστασίας Εξωμερίτου στις 11/6/2020 και προχώρησε σήμερα, 12/6/2020, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος συγγενικού προσώπου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Η Αναστασία Εξωμερίτου έχει ύψος 1,60 μ., 55 κιλά, έχει καστανόξανθα κοντά μαλλιά και γαλανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.