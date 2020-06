Life

Hello Kitty: νέα εποχή μετά την “απόσυρση” του... “μπαμπά” της!

Ο ιδρυτής της ιαπωνικής εταιρείας Sanrio, που δημιούργησε τον φανταστικό χαρακτήρα Hello Kitty, αποσύρεται στα 92 του χρόνια και παραδίδει τα ηνία της στον 31 ετών εγγονό του, στην πρώτη αυτή αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας στην εξηκονταετή ιστορία της.

Η εταιρεία με έδρα το Τόκιο, η οποία το 1974 δημιούργησε την γυναικεία ανθρωπόμορφη λευκή γάτα με τον φιόγκο και χωρίς στόμα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Σιντάρο Τσούσι θα αποσυρθεί από πρόεδρός της και θα παραδώσει τη σκυτάλη στον εγγονό του Τομοκούνι, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν διευθυντής της. Συμπτωματικά ο νέος επικεφαλής μάλιστα έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με την Hello Kitty --1η Νοεμβρίου --αλλά είναι κατά 14 χρόνια νεότερός της.

Ο Τομοκούνι θα γίνει ο νεότερος διευθύνων σύμβουλος ιαπωνικής εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Ο γιος του Σιντάρο, ο Κουνιχίκο, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια το 2013. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία της εταιρείας, ο Σιντάρο Τσούσι δημιούργησε την εταιρεία Yamanashi Silk Center, που προηγήθηκε της Sanrio, το 1960, στο Τόκιο. Το 1973 η εταιρεία μετονομάστηκε σε Sanrio και έναν χρόνο αργότερα δημιούργησε τα πρώτα προϊόντα με τους χαρακτήρες της Hello Kitty και του διδύμου Τζίμι και Πάτι.

Το πρώτο αντικείμενο με την Hello Kitty ήταν ένα πορτοφόλι για κέρματα, το οποίο κυκλοφόρησε στην αγορά το 1975 και έκτοτε ο χαρακτήρας της γατούλας αυτής έχει στολίσει σχεδόν τα πάντα --από τις ιαπωνικές υπερταχείες έως τσάντες. Μάλιστα η Hello Kitty διαθέτει και το δικό της, δημοφιλές, θεματικό πάρκο. Προς έκπληξη των θαυμαστών της η Sanrio ανακοίνωσε το 2014 ότι ο χαρακτήρας αυτός δεν ήταν στην πραγματικότητα γάτα αλλά ένα "χαρούμενο μικρό κορίτσι" προκαλώντας χάος στο Διαδίκτυο με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν: "Μα αφού έχει μουστάκια!".

Η αλλαγή στην κορυφή της ηγεσίας της εταιρείας έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για την Sanrio καθώς οι δουλειές της δεν πάνε καλά τα τελευταία χρόνια, ενώ η πανδημία του κορονοϊού την έπληξε σοβαρά.