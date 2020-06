Κοινωνία

Συνάντηση Κατερίνας Σακελλαροπούλου – Μαριάννας Βαρδινογιάννη

Η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της Unesco ανακοίνωσε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη διάθεση κονδυλίων σε ευπαθείς ομάδες που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της Unesco Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία ως πρόεδρος της εθνικής επιτροπής για τον εορτασμό των 25 αιώνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας την ενημέρωσε για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων.

Η κυρία Βαρδινογιάννη, ανακοίνωσε στην κυρία Σακελλαροπούλου, την απόφαση του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» να διαθέσει τα κονδύλια που είχε δεσμεύσει για τους εορτασμούς σε ευπαθείς ομάδες που επλήγησαν από την πανδημία.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε οι επετειακές εκδηλώσεις να συμβάλουν στην αυτογνωσία μας, καθώς και στην προβολή του ιστορικού πλούτου της πατρίδας μας. Εξέφρασε επίσης την αμέριστη συμπαράστασή της προς την κυρία Βαρδινογιάννη , για το έργο που επιτελεί το Σωματείο "ΕΛΠΙΔΑ".