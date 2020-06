Πολιτική

Τζιτζικώστας για κορονοϊό: Να μην γκρεμίσουμε τώρα ό,τι με κόπο χτίσαμε

Ομιλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Delphi Economic Forum

Ομιλητής στο Delphi Economic Forum (Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών) ήταν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, στην ενότητα, με θέμα «Διαχείριση της Κρίσης από την Αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε, τόσο με την ιδιότητά του ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και ως Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ήδη για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Η Περιφέρεια αυτό το τρίμηνο μετατράπηκε σε e-Περιφέρεια. Η πανδημία του κορονοϊού σάρωσε τη γραφειοκρατία, χωρίς να σαρώσει την κοινωνία. Η πανδημία μάς πήγε πίσω όμως δεν μας σταμάτησε. Γινόμαστε πλέον ακόμα πιο δυνατοί, πιο δημιουργικοί, πιο παρεμβατικοί. Κι αυτό είναι κάτι που αξιοποιούμε και τώρα, έχοντας ήδη μπει στην επόμενη φάση, στη μεγάλη μάχη της οικονομίας».

Αναφερόμενος ειδικά στον τουρισμό που ανοίγει τις επόμενες μέρες στην Κεντρική Μακεδονία και αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα τόσο για την Περιφέρεια, όσο και για τη χώρα, ο κ. Τζιτζικώστας χαιρέτισε την απόφαση της Κυβέρνησης, που ήρθε έπειτα από δική του πρόταση στον Πρωθυπουργό, να ανοίξει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για διεθνείς πτήσεις από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κεντρική Μακεδονία, αφού οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας κερδίζουν 15 κρίσιμες μέρες, σ’ αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, το εμπόριο, την οικονομία μας ευρύτερα. Και το καλό νέο είναι ότι ολοένα και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις και καταλύματα αποφασίζουν να ανοίξουν, αλλάζοντας τις αρχικές αποφάσεις τους, με βάση και τα μηνύματα που έχουμε για τον εισερχόμενο τουρισμό και ειδικά για τον οδικό τουρισμό. Η Κεντρική Μακεδονία έχει κάθε χρόνο περίπου 5 εκατομμύρια οδικές αφίξεις. Γι’ αυτό και με μία απόλυτα στοχευμένη τουριστική καμπάνια ως διοίκηση της Περιφέρειας, στοχεύουμε στις χώρες από τις οποίες προέρχεται ο οδικός τουρισμός, αλλά και στον εγχώριο τουρισμό. Και βέβαια, πέρα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, φέτος διαθέτουμε και ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα που το διαφημίζουμε: το γεγονός ότι η Κεντρική Μακεδονία των δύο εκατομμυρίων κατοίκων και της μεγαλύτερης γεωγραφικής έκτασης στην Ελλάδα, είχε λίγα περισσότερα από 200 κρούσματα μέσα στην πανδημία και είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Αυτή άλλωστε ήταν η πρώτη μάχη με τον κορονοϊό, μάχη την οποία καταφέραμε η Κεντρική Μακεδονία να την κερδίσει».

Ο κ. Τζιτζικώστας επέστησε την προσοχή στην πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά «να μην γκρεμίσουμε ό,τι με κόπο χτίσαμε όλοι μαζί ως κοινωνία μέσα στην πανδημία του κορονοϊού»: «Τα υγειονομικά πρωτόκολλα πρέπει να τηρηθούν πιστά. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπαιδεύουμε μέσω σεμιναρίων 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τη σωστή εφαρμογή τους, προκειμένου να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ο τουρισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την πορεία της εθνικής οικονομίας. Ορθώς ανοίγει ο τουρισμός, όμως οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεχτικοί και να τηρούμε όλοι μας αυστηρά τα μέτρα που μας προτείνουν οι επιστήμονες. Ήδη θεσμοθετήσαμε ‘ξενοδοχεία καραντίνας’ σε κάθε περιφερειακή ενότητα και ταυτόχρονα ενισχύουμε το σύστημα της δημόσιας υγείας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε πισωγύρισμα. Ο κορονοϊός είναι εδώ και απόλυτη προτεραιότητα είναι η υγεία των συμπολιτών μας και των επισκεπτών».

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις ενέργειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όλο το προηγούμενο διάστημα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, σημειώνοντας:

-Όλο αυτό το διάστημα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστήριξε σταθερά και στην πράξη τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους πραγματικούς ήρωες τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τις γυναίκες και τους άνδρες της αστυνομίας, του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ενισχύοντάς τους με όλα τα είδη ατομικής προστασίας, όπως ειδικές στολές, μάσκες, γάντια και αντισηπτικά.

-Ενισχύσαμε τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία με 24 νέες Κλίνες Εντατικής Θεραπείας, ενώ διαθέσαμε επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

-Ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας με υπηρεσίες τηλεϊατρικής φέρνοντας κυριολεκτικά το γιατρό σε κάθε σπίτι με μία βιντεοκλήση, με σταθερή τηλεφωνική γραμμή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς, με διανομή καθημερινά πόρτα πόρτα, τροφίμων και έτοιμων γευμάτων, σε 17.000 συμπολίτες μας στην Κεντρική Μακεδονία, σε συνεργασία με τους Δήμους.

«Ουσιαστικά, μαζί με όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, μαζί με όλους τους φορείς και φυσικά μαζί με τους συμπολίτες μας που έδειξαν μεγάλη προσήλωση στον κοινό στόχο, φτιάξαμε μία ανθρώπινη αλυσίδα ανάσχεσης του ιού, χωρίς να αφήσουμε κανέναν μόνο του», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε και στον κρίσιμο ρόλο της Αυτοδιοίκησης και ειδικά των Περιφερειών: «Από κάθε κρίση βγαίνουν συμπεράσματα. Μαθαίνουμε τί δούλεψε, τί πήγε καλά, τί πρέπει να αλλάξουμε. Στην Ελλάδα ζήσαμε δύο διαδοχικές κρίσεις. Μία ισοπεδωτική οικονομική κρίση και μία σχεδόν παραλυτική υγειονομική κρίση. Μέσα λοιπόν, σε αυτές τις πρωτόγνωρες και πολλές φορές αντίξοες συνθήκες και στις δύο κρίσεις, οι Περιφέρειες αποτέλεσαν πυλώνα σταθερότητας και αποτελεσματικότητας για τη χώρα. Το ίδιο συνέβη και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, συνομιλώ καθημερινά με Περιφερειάρχες και Δημάρχους από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με Ευρωπαίους Αξιωματούχους, Επιτρόπους, Ευρωβουλευτές: Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι σε όλη την Ευρώπη ήταν στην πρώτη γραμμή. Και βλέπουμε ότι ο κομβικός αυτός ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων, αναφέρεται και αναγνωρίζεται σε όλα τα κείμενα και τις ανακοινώσεις την Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου. Παράλληλα αυξάνονται σημαντικά οι πόροι για την Κοινωνική Συνοχή, την Αγροτική Ανάπτυξη, τη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων, καθώς και την ενίσχυση του Τουρισμού και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Οι Περιφέρειες, όχι μόνο τώρα στη δύσκολη περίοδο που θα διανύσουμε, αλλά και αμέσως μετά, έχουν και τις δυνατότητες, και την εμπειρία και τη γνώση και την αμεσότητα με την κοινωνία, και την εγγύτητα με τα ζητήματα, ώστε από την πρώτη γραμμή, με καταλυτικό ρόλο, να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χώρας και στην ανάπτυξη που πρέπει να φτάσει σε ολόκληρη την κοινωνία. Γι’ αυτό πρέπει τώρα να κάνουμε το μεγάλο βήμα της μετάβασης από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Τη μετάβαση δηλαδή σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο, σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα του αύριο».