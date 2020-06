Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Στις 15 Ιουνίου η καταβολή των 534 ευρώ

Γιατί αναβλήθηκε η πληρωμή. Διευκρινίσεις από τον υπουργό Εργασίας...

Την προσεχή Δευτέρα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το ποσό των 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, διευκρίνισε ότι η πληρωμή μετατίθεται καθώς πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία των δικαιούχων με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών.

Ειδικότερα 215.716 εργαζόμενοι θα πάρουν όλο το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ και 2.032 εργαζόμενοι θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μίας ημέρας ύψους 18 ευρώ.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που φτάνει έως και τα 534 ευρώ, θα θα γίνει στους μισθωτούς επιχειρήσεων που:

επαναλειτούργησαν τον Μάιο ή

θεωρούνταν εξαρχής πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.

Επίσης θα γίνει και η καταβολή των 534 ευρώ στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές όλο τον Μάιο με κρατική εντολή, όπως είναι για παράδειγμα τα ξενοδοχεία 12μηνης διάρκειας και οι επιχειρήσεις εστίασης.

Παράλληλα σε ότι αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ που δηλώθηκαν σε παράταση αναστολής θα λάβουν για κάθε ημερολογιακή ημέρα παράτασης 18 ευρώ. Κατά συνέπεια:

για παράταση αναστολής 10 ημέρων (έναρξη αναστολής 7/4) – αποζημίωση 180 ευρώ

για παράταση αναστολής 15 ημέρων (έναρξη αναστολής 2/4) – αποζημίωση 270 ευρώ

για παράταση αναστολής 20 ημέρων (έναρξη αναστολής 28/3) – αποζημίωση 360 ευρώ

για παράταση αναστολής 25 ημέρων (έναρξη αναστολής 23/3) – αποζημίωση 450 ευρώ.