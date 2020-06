Κοινωνία

Το σχέδιο θωράκισης των νησιών κατά την τουριστική περίοδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις από Βασίλη Κικίλια και Χάρη Θεοχάρη, παρουσία του Στέλιου Πέτσα...

Το σχέδιο για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών στη νησιωτική χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα

Ανακοινώνοντας το άνοιγμα του Τουρισμού ο κ. Θεοχάρης τόνισε: «Μπορούμε να ανακοινώσουμε πολύ ευχάριστα πράγματα για το άνοιγμα της χώρας μας. Η γέφυρα προς την κανονικότητα είναι ήδη στρωμένη σε σχέδιο».

Όπως είπε, «ακολουθούμε πλήρως τις οδηγίες της ΕΕ & τις διαμορφώνουμε, επηρεάζοντας τις αποφάσεις. Από 15/6 αίρεται η απαγόρευση για πτήσεις από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία. Στις θαλάσσιες αφίξεις εξακολουθεί να απαγορεύεται ο κατάπλους πλοίων από το εξωτερικό. Επιτρέπεται για σκάφη αναψυχής μόνο με το πλήρωμα. Από 1/7 έχουμε αφίξεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, ουσιαστικά εγκαινιάζοντας τον τουρισμό και στα νησιά» ενώ προσέθεσε ότι θα υπάρξει «συνδιαμόρφωση με την ΕΕ της λίστας τρίτων χωρών που θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από τις πτήσεις».

Για τις θαλάσσιες αφίξεις, ανακοίνωσε πως «από 1/7 επιτρέπεται πλήρως ο κατάπλους πλοίων από το εξωτερικό στα ελληνικά λιμάνια».

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, «τα αεροδρόμια ανοίγουν όλα από 1/7 και την ίδια ημέρα ενεργοποιούνται 7 σημεία εισόδου από τα χερσαία σύνορα», ενώ επισήμανε πως «το σχέδιό μας είναι ολοκληρωμένο και έχουμε κάνει επιχειρησιακές ασκήσεις ετοιμότητας».

Ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι θα γίνονται «δειγματοληπτικά τεστ στα αεροδρόμια. Περιορισμός σε ξενοδοχείο μέχρι να πάρει τα αποτελέσματα ο ταξιδιώτης. 14 μέρες καραντίνας αν βρεθεί θετικός ο ταξιδιώτης».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «έχουμε δεσμεύσει 446 απλές κλίνες και 19 κλίνες ΜΕΘ για covid19 στα νησιά και μπορούν να αυξηθούν άμεσα σε 674 απλές κλίνες και 79 κλίνες ΜΕΘ, αν χρειαστεί» και πρόσθεσε πως «τα κέντρα και οι δομές σε όλα τα νησιά έχουν εξοπλιστεί και λειτουργούν 24 ώρες/24ωρο», ενώ όπως είπε «ενισχύθηκαν στα νησιά οι γιατροί, έγιναν εκπαιδεύσεις και ασκήσεις ετοιμότητας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Κινητές Μονάδες Υγείας θα διεξάγουν τεστ, θα συλλέγουν στοιχεία για επιδημιολογικές έρευνες και θα ενισχύουν την ιχνηλάτηση», ενώ «οι Πλωτές Ομάδες Υγείας θα συνεργάζονται με δήμους μικρών νησιών, θα διενεργούν τεστ και θα υποστηρίζουν τον ΕΟΔΥ, σε εθελοντική συνεργασία με ΜΚΟ».

«Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη ταχέων μοριακών εξετάσεων, γι' αυτό βάζουμε μικρούς αναλυτές στα νησιά», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας και ανακοίνωσε ότι «επιπλέον μοριακοί αναλυτές (PCR testing) θα εγκατασταθούν και σε άλλα νησιά».

«Έχουμε 11 κάψουλες (αρνητικής πίεσης) για αεροδιακομιδή, θα προμηθετούμε κι άλλες», υπογράμμισε ακόμα ο κ. Κικίλιας και συμπλήρωσε ότι «οι πλωτές διακομιδές θα γίνονται από τα διαθέσιμα πλωτά μέσα ή από ιδιώτες, αν χρειαστεί».

«Το σχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνει όλα το προσωπικό του υπουργείου Υγείας και των άλλων συναρμόδιων υπουργείων, ώστε να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε όλοι ένα ασφαλές καλοκαίρι ιδίως φέτος με τη εξέλιξη της πανδημίας. Σε όλους εμάς υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχίσουμε να δείχνουμε ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου για την ενίσχυση των νησιωτικών υγειονομικών δομών.

«Ανοίγουμε τις πύλες μας στον κόσμο, αλλά είναι φανερό ότι δεν τελειώσαμε με τον κορωνοϊό» σημείωσε αναφερόμενος στο άνοιγμα στον Τουρισμό από 1ης Ιουλίου. «Με σχέδιο προχωρούμε ώστε να έχουμε υλοποιήσει την πρώτη μας προτεραιότητα, που είναι η ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες» τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό.

?

?