Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα γυναίκας στη Βούλα

Το πτώμα της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα σε διάφορα σημεία.

Γυναίκα ηλικίας περίπου 40 – 50 ετών, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρή, λίγο πριν από τις 14:30, μέσα στο διαμέρισμά της, στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Βούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε γυμνή και πεσμένη μπρούμυτα, ενώ φέρει διάφορα τραύματα, πιθανότατα από μαχαίρι σε λαιμό και κεφάλι.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ αναμένεται ιατροδικαστής.