Κοινωνία

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της 10χρονης Μαρκέλλας

Πολύωρες καταθέσεις από τη μητέρα και τον πατριό της 10χρονης. Τι είπε ο συμμαθητής της με τον οποίο γυρνούσε από το σχολείο και η μυστηριώδης άγνωστη κοκκινομάλλα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 10χρονης Μαρκέλλας, που εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Η Μαρκέλλα αποχώρησε από το σχολείο της στην Τούμπα, για πάει στο σπίτι της το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά. Τη συνόδευε ένας συμμαθητής της. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς ο ανήλικος που ήταν μαζί της, τη στιγμή που αποχαιρέτισε την Μαρκέλλα, είδε μια κοκκινομάλλα γυναίκα να την πλησιάζει και να φωνάζει το όνομά της.

Σήμερα γύρω στις 15:30 η θεία της 10χρονης προσήλθε στο Α.Τ Τούμπας – Τριανδρίας κι έδωσε κατάθεση, ενώ μισή ώρα αργότερα κατάθεση έδωσε και ο συμμαθητής της Μαρκέλλας που βρισκόταν μαζί της το μεσημέρι της Πέμπτης όταν εξαφανίστηκε.

Νωρίτερα ξεκίνησαν την κατάθεση τους η οποία κράτησε περισσότερες από 4 ώρες, η μητέρα της Μαρκέλλας και ο σύζυγος της και πατριός του παιδιού.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της ενώ εξετάζουν και τυχόν κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και σπίτια της περιοχής. Μέχρι στιγμής ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο νέο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη της υπόθεσης της εξαφάνισης.

Η Μαρκέλλα έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,50 και 46 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, καφέ κοντομάνικη μπλούζα, μαύρα παπούτσια και είχε μαζί της γαλάζια σχολική τσάντα με λουλούδια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.