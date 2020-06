“Άγριες Μέλισσες”: ανατροπές, εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις στο Διαφάνι (εικόνες)

Life

Καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι ζωές των περισσότερων εκ των ηρώων της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό στις 22:45 κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Τα επόμενα νέα επεισόδια είναι συναρπαστικά….

Δευτέρα 15 Ιουνίου - Επεισόδιο 106

Η Ελένη χτυπημένη άσχημα από την πτώση της στον γκρεμό, έχει μια «απρόσμενη» συνάντηση. Την ίδια στιγμή, ο Νέστορας αρχίζει να υποψιάζεται πως πίσω από το σκίτσο του δολοφόνου του γιου του κρύβεται ο Κυπραίος. Η Ασημίνα ομολογεί στη Δρόσω πως την είδε με τον Ιορδάνη κι η Δρόσω της υπόσχεται πως δε θα προχωρήσει τη σχέση μαζί του. Παράλληλα, ο Κυπραίος κι ο Φανούρης βρίσκουν ημιλιπόθυμη την Ελένη και την μεταφέρουν στο χωριό. Ο Κλεομένης, προσπαθώντας να πείσει την Πηνελόπη να μείνει κοντά του, της αποκαλύπτει πως αυτός που μαχαίρωσε τον Μιλτιάδη είναι ο Μελέτης. Κι ενώ όλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να συνέλθει η Ελένη, η ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Λάμπρο και τον Κυπραίο γίνεται όλο και πιο τεταμένη. Όταν η Ελένη μένει μόνη με τη Θεοδοσία, οι μάσκες πια πέφτουν ανάμεσά τους.

Τρίτη 16 Ιουνίου - Επεισόδιο 107

Η Θεοδοσία παραδέχεται στην Ελένη πως την άφησε σκόπιμα αβοήθητη στον γκρεμό και την κατηγορεί πως είναι η αιτία της δυστυχίας της. Ο Ιορδάνης εξομολογείται τον έρωτά του στη Δρόσω, ωστόσο, η Ασημίνα τον συναντά και τον προειδοποιεί να μείνει μακριά από την αδελφή της. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ταξιδεύει στην Αθήνα για να δει, δήθεν, κάποια γεωργικά μηχανήματα και εκεί συναντά έναν πολέμιο της βιομηχανικής ζώνης. Μετά από έναν καυγά μεταξύ του Λάμπρου και του Κυπραίου, η Ελένη κρατάει ουδέτερη στάση, πράγμα που ενοχλεί τον Κυπραίο, ο οποίος φεύγει οργισμένος. Την ίδια στιγμή, η Πηνελόπη πιέζει τον Μελέτη να της πει αν αυτός ευθύνεται και για το θάνατο του Γιάννου. Η Θεοδοσία συνειδητοποιεί πως έχασε τον σταυρό της στο σημείο που έπεσε η Ελένη και πηγαίνει να τον ψάξει. Μόνο που το μυστικό της κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Τετάρτη 17 Ιουνίου - Επεισόδιο 108

Ο Νικηφόρος, με τη βοήθεια ενός ακόμα συμμάχου, αποκτά στοιχεία που θα ταρακουνήσουν συθέμελα όχι μόνο τα σχέδια του Δούκα για τη βιομηχανική ζώνη αλλά που μπορούν να στείλουν τον πατέρα του ακόμα και στη φυλακή. Παράλληλα, ο Κωνσταντής βρίσκει την αχίλλειο πτέρνα του Τόλλια, προκειμένου να τον ξαναπάρουν με το μέρος τους, ενώ βοηθάει οικονομικά τη Θεοδοσία χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Την ίδια ώρα, ο Μελέτης σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε μια παράτολμη κίνηση, προκειμένου να πραγματοποιήσει το σχέδιο της Πηνελόπης και να το σκάσουν μαζί. Ύστερα απ’ την απότομη αλλαγή συμπεριφοράς της Ελένης απέναντι στον Κυπραίο, η σχέση τους φαίνεται να οδεύει προς το τέλος της. Η Θεοδοσία κανονίζει μια συνάντηση με δικηγόρους για το διαζύγιο αλλά εκεί ο Λάμπρος θα βρεθεί μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η Ελένη βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου για την απαλλοτρίωση αλλά τα πράγματα φαίνονται δυσοίωνα ενώ την ίδια στιγμή ο Ιορδάνης, μετά τη συνάντησή του με την Ασημίνα, προσπαθεί να αποσπάσει απ’ τη Δρόσω το μυστικό της, κι αυτή τη φορά τα καταφέρνει.

Πέμπτη 18 Ιουνίου - Επεισόδιο 109

Ο Δούκας επικρατεί, για ακόμα μια φορά, στη μάχη για τη βιομηχανική ζώνη καθώς το δικαστήριο αποφασίζει υπέρ της απαλλοτρίωσης και η Ελένη χάνει και το σπίτι και τα χωράφια της. Ο Μιλτιάδης με τον Νικηφόρο κάνουν αγώνα δρόμου για να σταματήσουν τα σχέδια του Δούκα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους ενώ η Ελένη δέχεται ένα ακόμα πλήγμα όταν οι αγρότες αποφασίζουν να διαλύσουν τον Συνεταιρισμό τους. Παράλληλα, η Θεοδοσία συνεχίζει να τραβάει το σκοινί και να μη δίνει το διαζύγιο στον Λάμπρο ενώ η Ανέτ ανακοινώνει στον Δούκα πως θα επιστρέψει στο Παρίσι, αρκεί να πείσει τον Μελέτη να έρθει μαζί της και εκεί να του πει την αλήθεια. Την ίδια στιγμή, η Πηνελόπη και ο Μελέτης αποφασίζουν να κλέψουν χρήματα απ’ τον Δούκα και να το σκάσουν. Θα τα καταφέρει ο Μελέτης ή θα πιαστεί σαν ποντικός; Οι φουρτούνες για την Ελένη δεν λένε να σταματήσουν όταν μια δικαστική ειδοποίηση θα την φέρει μπροστά στον χειρότερο φόβο της, ενώ ο Ιορδάνης έρχεται με μια πρόταση προς τη Δρόσω και την Ελένη που θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στη σχέση των τριών αδελφών…

