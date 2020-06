Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: διευκρινίσεις για την εξόφληση φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα.

Το υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωση του για τις ρυθμίσεις των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών, αναφέρει ότι η «Κυβέρνηση έχει πλήρη συναίσθηση της δύσκολης πραγματικότητας που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι φορολογούμενοι.

Η επιλογή και η προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, όπως αποτυπώθηκε στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, είναι η διευκόλυνση των πολιτών στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους απέναντι στο κράτος».

Το Υπουργείο Οικονομικών θα υλοποιήσει μέτρα, όπως:

-Θέσπιση 12 άτοκων δόσεων ή 24 δόσεων με χαμηλό επιτόκιο για όλες τις φορολογικές οφειλές, φυσικών και νομικών προσώπων, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο οι οποίες τελούν σε αναστολή.

-Εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε 6 μηνιαίες δόσεις αντί για 5 μηνιαίες, που ίσχυε μέχρι σήμερα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

-Εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί για 3 διμηνιαίες δόσεις, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

-Εξόφληση του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί για 6 μηνιαίες δόσεις, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωση του, «παράλληλα, θέλοντας να δώσουμε κίνητρα για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, θεσπίζουμε έκπτωση 2%. Να σημειωθεί πως η έκπτωση ίδιου ύψους καταργήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση το έτος 2015.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει ρεαλιστικά και ορθολογικά μέτρα διευκόλυνσης και ανακούφισης των πολιτών».