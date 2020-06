Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ζητάει την άμεση εξόφληση του από την Euroleague

Οι «πράσινοι» με επιστολή τους στην Euroleague, επισημαίνουν ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις της διοργανώτριας αρχής προς την ομάδα, έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Μία ημέρα μετά την επιστολή της με την οποία ζήτησε να λήξει το εγγυημένο συμβόλαιό της με τη Euroleague, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αιτήθηκε στη Euroleague με νέα επιστολή της την άμεση εξόφληση των συμφωνηθέντων ποσών. Παράλληλα, στην επιστολή τους, την οποία υπογράφει ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Βασίλης Παρθενόπουλος, οι «πράσινοι» ζητούν λεπτομερή ενημέρωσή σχετικά με τις εκκρεμείς οικονομικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.

Αναλυτικά, στη νέα επιστολή της (12/6) προς τη Euroleague η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

Αξιότιμοι Κύριοι, καταρχάς, όπως καλώς γνωρίζετε, οι προγραμματισμένες δόσεις που αφορούν στο μερίδιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα έσοδα της Euroleague (ενδεικτικά, τηλεοπτικά και διαφημιστικά δικαιώματα) παραμένουν ακόμη ανεξόφλητες προς την ομάδα μας και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από τη 15η Μαΐου 2020 προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στον προγραμματισμό μας.

Επιπλέον, παρότι έχουν παρέλθει τρεις μήνες μετά τη διακοπή της σεζόν 2019-20, η Euroleague ουδόλως έχει ενημερώσει τις ομάδες σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της διοργάνωσης, καθώς και για τυχόν διαπραγματεύσεις σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις υπάρχουσες ή μελλοντικές χορηγικές συμφωνίες της Euroleague Basketball.

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω σημαντικών υποχρεώσεών σας προς τις ομάδες καταδεικνύει σαφώς την έλλειψη προγραμματισμού και επαγγελματισμού εκ μέρους της Ευρωλίγκας, η οποία μας καθιστά ευάλωτους και εκτεθειμένους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη στιγμή.

Ενόψει των ανωτέρω, για ακόμη μία φορά ζητούμε τόσο την άμεση εξόφληση των συμφωνηθέντων ποσών όσο και τη λεπτομερή ενημέρωσή μας σχετικά με τις εκκρεμείς οικονομικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.