Κορονοϊός: ανησυχία για δεύτερο κύμα στις ΗΠΑ

Τι ... "ρόλο" διαδραματίζουν το καλοκαίρι, οι διαδηλώσεις, οι πάσης φύσεως συναθροίσεις.

Πόλεις και πολιτείες στις ΗΠΑ προχωρούν σταδιακά στην άρση του lockdown, έστω και αν σε ορισμένες πολιτείες, όπως στο Τέξας και την Αριζόνα, καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων από το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης. Η χαλάρωση των μέτρων σε συνδυασμό με τις διαδηλώσεις για τη βίαιη σύλληψη και τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, οι οποίες συνεχίζονται επί δύο εβδομάδες, προκαλούν ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του Covid-19, μία ανησυχία η οποία εκφράστηκε και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Εξαιτίας της επιφυλακτικής στάσης που κράτησε η Fed σχετικά με την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού αλλά και λόγω των ανησυχιών για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων, οι δείκτες των βασικότερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έκλεισαν χαμηλότερα. Οι επενδυτές φαίνεται να κατευθύνθηκαν σε πιο ασφαλή επενδυτικά προϊόντα, όπως τα κρατικά ομόλογα.

Είναι βάσιμες οι ανησυχίες;

Έχει βάση η ανησυχία αυτή; Ή πρόκειται για μία απολύτως φυσιολογική αύξηση των κρουσμάτων ενόσω οι πολίτες βγαίνουν από τα σπίτια τους και επανέρχονται σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση, επισημαίνουν στην Guardian η Elaine Nsoesie, επίκουρη καθηγήτρια παγκόσμιας υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και ο David Rubin, διευθυντής του PolicyLab στο Παιδικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας και καθηγητής Παιδιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Perelman στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.

Στις καμπύλες της επιδημίας, ο αριθμός των κρουσμάτων ανεβαίνει, κορυφώνεται και αρχίζει να μειώνεται. Εφόσον έπειτα από αυτόν τον κύκλο, υπάρχει σταθερή αύξηση σε σύντομο χρονικό διάστημα – ορισμένοι ορίζουν ως χρονικό πλαίσιο τις 14 ημέρες - αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί ως δεύτερο κύμα, εξηγεί η Elaine Nsoesie.

Όταν τα μέτρα χαλαρώνουν, επισημαίνει από την πλευρά του ο David Rubin, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν νέα κρούσματα από κοινοτική μετάδοση. Αυτό ωστόσο από μόνο του δεν σημαίνει ότι πρόκειται για δεύτερο κύμα.

Αναπόφευκτο ένα δεύτερο κύμα λοιμώξεων;

Πολλά έχουν ειπωθεί για το δεύτερο κύμα των λοιμώξεων και κατά πόσον μπορεί να είναι πιο σοβαρό από την αρχική έξαρση της πανδημίας. Είναι ωστόσο αναπόφευκτο ένα δεύτερο κύμα;

«Όχι. Η αυξημένη μετάδοση είναι όντως αναπόφευκτη, αλλά ένα δεύτερο κύμα μπορεί να αποφευχθεί. Περιοχές όπως το Κολοράντο τα πηγαίνουν εξαιρετικά αυτή τη στιγμή», τονίζει ο David Rubin. «Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το αν η κοινότητα ακολουθεί τους κανόνες και τις ρουτίνες. Εάν όλοι προσπαθούν απλώς να επιστρέψουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς αποφεύγοντας τους “μπελάδες - τη μάσκα και τις μεγάλες συναθροίσεις – τότε ναι, μεγαλώνει ο κίνδυνος για ένα δεύτερο κύμα», προσθέτει.

Ειδικά στις ΗΠΑ, επισημαίνει η Nsoesie, συμβαίνουν αρκετά αυτήν την περίοδο: το καλοκαίρι, οι διαδηλώσεις, οι πάσης φύσεως συναθροίσεις. Είναι πολύ πιθανό συνεπώς πράγματι ορισμένες πολιτείες να περάσουν ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ωστόσο υπάρχουν χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία, που φαίνεται ότι μπορεί να επανέλθει στη «νέα κανονικότητα» χωρίς τον φόβο νέου κύματος.

Είναι ασφαλή τα ταξίδια σε περιοχές με πολλά κρούσματα;

Όσον αφορά την ασφάλεια των ταξιδιών σε πόλεις, πολιτείες (και χώρες), οι οποίες έχουν σήμερα πολλά κρούσματα οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: Καλό είναι να αποφεύγεται, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και οι πολίτες να πλένουν με προσοχή τα χέρια τους, να μην αγγίζουν το πρόσωπό τους και να φορούν μάσκα σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός.

Τα αυξημένα κρούσματα είναι αποτέλεσμα της ευρείας διεξαγωγής εξετάσεων;

Σε αρκετές χώρες οι οποίες καταγράφουν από τον Μάιο ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων – όπως στη Ρωσία, αλλά και στις ΗΠΑ – οι αρχές ερμηνεύουν το φαινόμενο ως αποτέλεσμα της ευρείας διεξαγωγής διαγνωστικών εξετέσεων για τον Covid-19. Ισχύει όμως αυτό;

Η απάντηση είναι απλή, υποστηρίζει ο Rubin. Όταν διεξάγονται πολλές διαγνωστικές εξετάσεις, ο ρυθμός των θετικών αποτελεσμάτων πέφτει διότι η αγορά πλημμυρίζει με τεστ, έστω και αν τα κρούσματα αυξάνονται. Συνεπώς, όταν διαπιστώνονται περισσότερα κρούσματα, όμως ο ρυθμός των τεστ με θετικό αποτέλεσμα μειώνεται, αυτό σημαίνει ότι η αύξηση είναι αποτέλεσμα της ευρείας διενέργειας εξετάσεων.

Υπάρχει ανησυχία για δεύτερο κύμα το φθινόπωρο;

«Γνωρίζουμε ότι έχουμε υψηλότερα κρούσματα γρίπης το φθινόπωρο και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αναμένουμε αύξηση της μετάδοσης του κορωνοϊού το φθινόπωρο. Περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να περνούν χρόνο σε εσωτερικούς χώρους σε σύγκριση με τώρα, οπότε οι πολίτες περνούν χρόνο σε πάρκα και ανοιχτούς χώρους», εξηγεί η Nsoesie.

«Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε πόσο ευαίσθητος είναι ο ιός στη θερμοκρασία και την υγρασία. Έχει μεγάλη ζέστη στο Τέξας τώρα, αλλά παρατηρούμε αύξηση κορυσμάτων. Αυτός ο ιός δεν εξαφανίζεται σε πολύ ζεστές, υγρές συνθήκες», επισημαίνει ο Rubin. «Κατά τη διάρκεια της ισπανικής γρίπης, ξεκίνησε την άνοιξη και επέστρεψε επιθετικά το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Οπότε όλοι είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο», προσθέτει τονίζοντας πως αυτός είναι και ο λόγος που διεξάγεται ένας πραγματικός αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του εμβολίου.