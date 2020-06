Κοινωνία

Βιασμός 19χρονης ΑμεΑ: Καταδικάστηκε ο ένας εκ των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ποινή επέβαλε στον κατηγορούμενο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω...

Ποινή κάθειρξης 15 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω στον 19χρονο καταδικασθέντα για τον βιασμό και την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, για τον βιασμό της 19χρονης κοπέλας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% που φοιτά σε ειδικό σχολείο.

Τόσο ο 19χρονος Αλβανός, όσο κι ένας 23χρονος αθίγγανος, κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι, χωρίς ελαφρυντικά, για ομαδικό βιασμό από κοινού, πράξη που τελέστηκε στη Ρόδο την 1η Δεκεμβρίου 2018 με θύμα μια 19χρονη κοπέλα

Όπως έγραψε η “Δημοκρατική”, μετά την άγρια δολοφονία, την 18η Νοεμβρίου 2018 της 21χρονης φοιτήτριας του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Ελένης Τοπαλούδη μαζί με τον 21χρονο Ροδίτη, ο 19χρονος ισοβίτης πλέον, βίασε την 1η Δεκεμβρίου 2018 μαζί με τον 23χρονο αθίγγανο και την 19χρονη κοπέλα.

Με την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου ο 19χρονος απευθύνθηκε με απειλητικό ύφος στον Πρόεδρο της έδρας λέγοντας του ότι… δεν θα είναι για πολύ Πρόεδρος.

Η εισαγγελική πρόταση νωρίς το πρωί της Παρασκευής ήταν καταδικαστική και για τους δύο δράστες.

Σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως, «με σαφήνεια κατέθεσε η παθούσα ότι τη νύχτα της 1ης Δεκεμβρίου πήγε μια βόλτα και τελικά βιάστηκε και από τους δύο. Δεν υπήρχε συναίνεση. Η παθούσα λέει ότι τη χαστούκισε ο αλβανικής καταγωγής».

Μάλιστα η κοπέλα αντιμετώπισε μετατραυματικό σοκ και όπως υποστήριξε ο ιατρός ψυχίατρος η συμπεριφορά της κοπέλας έχει αλλάξει μετά τον βιασμό.

Όπως ανέφερε στην πρότασή της η Εισαγγελέας, η κοπέλα δεν είχε το ψυχικό κουράγιο να καταγγείλει άμεσα το συμβάν. Αυτό που την προέτρεψε να το κάνει ήταν το γεγονός ότι ο 19χρονος Αλβανός εμπλέκεται στην υπόθεση και μιας άλλης κοπέλας.

Στην απολογία του ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος αναφέρθηκε αρχικά στη δίκη της Ελένης Τοπαλούδη λέγοντας «εντάξει με την Τοπαλούδη, σεβαστή η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό όμως σήμερα εδώ είναι άδικο, ήξερα με ποιους πήγαινε η 19χρονη, ήξερα πως της άρεσα», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του αναφέρθηκε στην υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη και υποστήριζε αναφορικά με τη 19χρονη πως όλα έγιναν με την συγκατάθεσή της.

Παράλληλα δήλωσε πως είπε ψέματα στους αστυνομικούς και τον δικηγόρο του «είχα περάσει bullying στον Αυλώνα, ακούστηκαν και όσα έκανα στη 19χρονη και καταλαβαίνετε τι έγινε στις φυλακές που δεν έχουν μορφωτικό επίπεδο».

«Εγώ μετά το περιστατικό με την Τοπαλούδη δεν έβγαινα καθόλου» ισχυρίστηκε, αν και σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο βιασμός της 19χρονης έγινε τρεις μέρες μετά τη δολοφονία.

Σε ερώτηση του προέδρου για το αν είχε ερωτική διάθεση τρεις μέρες μετά τη δολοφονία απάντησε: «εγώ την βοήθησα την Ελένη, ο άλλος την πέταξε. Εγώ μετά από αυτό δεν έβγαινα. Το περιστατικό αυτό έγινε μετά την Τοπαλούδη. Έχω καταλάβει γιατί έχουν γίνει όλα αυτά. Ο ένας λόγος είναι οικονομικός γιατί η οικογένεια της 19χρονης ζητά αποζημίωση και κάποιοι προσπάθησαν να πείσουν την 19χρονη να καταγγείλει βιασμό. Καταλαβαίνω τι γίνεται από πίσω».

Στην απολογία του ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι βασανίστηκε από αστυνομικούς.

Το χρονικό

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν συγκεκριμένα ένοχοι για το ό,τι, στη Ρόδο, την 1η Δεκεμβρίου 2018, αφού προηγουμένως είχαν μεταβεί στον υπαίθριο χώρο πίσω από την εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, όπου συχνάζουν νεαρά άτομα, μεταξύ των οποίων και η παθούσα, πρότειναν στην τελευταία να τους ακολουθήσει στο όχημα, το οποίο οδηγούσε ο Αλβανός, με το πρόσχημα ότι θα πήγαιναν μία βόλτα για να ακούσουν μουσική.

Η παθούσα, η οποία πάσχει από ψυχική – πνευματική διαταραχή κι έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, πειθόμενη αρχικά από τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και μη αντιλαμβανόμενη τις εγκληματικές τους προθέσεις, δέχθηκε να τους ακολουθήσει, επιβιβαζόμενη στο αυτοκίνητο, στο οποίο επιβιβάστηκε και ο αθίγγανος.

Εν συνεχεία, αφού μετέφεραν την παθούσα με το ανωτέρω όχημα, του οποίου τις πόρτες κλείδωσε ο Αλβανός, σε υπαίθριο χώρο πλησίον παραλίας με χαμηλό φωτισμό κοντά σε καφέ – εστιατόριο και βγήκαν όλοι από το όχημα σε σημείο της παραλίας με θάμνους και φυτά, ο Αλβανός, παρουσία και του αθίγγανου, κάμπτοντας την αντίστασή της με τις υπέρτερες σωματικές του δυνάμεις, ασκώντας επ’ αυτής σωματική βία, ήτοι καταφέροντάς της χτυπήματα στο πρόσωπο, αλλά και απειλώντας αυτήν άμεσα και σπουδαία τη σωματική της ακεραιότητα, λέγοντάς της ότι θα την χτυπούσε, την εξανάγκασε να προβεί σε ασελγή πράξη, εν συνεχεία δε, αφού οι κατηγορούμενοι από κοινού ακινητοποίησαν την παθούσα κρατώντας της τα χέρια, επιβίβασαν βιαίως αυτήν εκ νέου στο ανωτέρω όχημα και διανύοντας μικρή απόσταση, οδήγησαν αυτήν στην περιοχή του Ενυδρείου, πλησίον χώρου που λειτουργούν ιδιωτικές τουαλέτες.

Εκεί, εμμένοντας στο αρχικό τους σχέδιο και εκμεταλλευόμενοι τις υπέρτερες σωματικές τους δυνάμεις, έκαμψαν με την άσκηση σωματικής βίας και με τη χρήση άμεσων και σπουδαίων απειλών για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, την αντίσταση της παθούσας, υποχρεώνοντάς την να ανεχθεί συνουσία και άλλες ασελγείς πράξεις.

Πιο συγκεκριμένα, αφού έφτασαν στο σημείο και κατέβασαν την παθούσα από το αυτοκίνητο σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, αρχικά την απείλησαν, ενώ αμέσως μετά ο Αλβανός την χαστούκισε εκ νέου, κρατώντας της με δύναμη το χέρι προκειμένου να μην μπορέσει εκείνη να διαφύγει. Στη συνέχεια, αφού επανέλαβε την απειλή-προτροπή του προς την παθούσα να προβεί σε ασελγή πράξη και την εξανάγκασε τελικώς, ενόσω ο έτερος κατηγορούμενος, είχε κατεβάσει το παντελόνι του και αυνανιζόταν.

Λίγο αργότερα, ο αθίγγανος εξανάγκασε κι αυτός την παθούσα σε ασελγή πράξη, χτυπώντας την στο πρόσωπο, τελικώς δε, αφού κατέβασε το παντελόνι της παθούσας, σκίζοντάς το, προέβη σε συνουσία με αυτήν, αγνοώντας τις εκκλήσεις της να σταματήσει.

Παράλληλα, ο Αλβανός κρατούσε με δύναμη το κεφάλι της παθούσας, εξαναγκάζοντάς την να του κάνει και πάλι στοματικό έρωτα. Κάποια στιγμή, οι κατηγορούμενοι διέκοψαν προσωρινά την εγκληματική τους συμπεριφορά σε βάρος της παθούσας και συζητούσαν για το εάν θα προέβαινε και ο Αλβανός σε συνουσία.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορούμενων παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Κιουρτζής, Γιώργος Κυπραίος και Γιάννης Χριστοδούλου και ως συνήγορος πολιτικής αγωγής η δικηγόρος κ. Μαρία Κρικοπούλου.

Πηγή: dimokratiki.gr