Κοινωνία

Κεχαγιόγλου στον ΑΝΤ1 για την επίθεση με βιτριόλι: η πελάτης μου επιμένει στην αθωότητα της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης ύποπτης για την επίθεση με το βιτριόλι, υποστήριξε ότι η πελάτης του είναι σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση.​