Οικονομία

ΔΕΗ: πιλοτικό άνοιγμα καταστημάτων και το απόγευμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια καταστήματα θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές και από πότε.

Και απογευματινές ώρες θα λειτουργούν από την ερχόμενη Δευτέρα πιλοτικά, τρία καταστήματα της ΔΕΗ, στα οποία οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν και ραντεβού για την εξυπηρέτησή τους.

Συγκεκριμένα το πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα καταστήματα Αριστείδου και Ομονοίας στην Αθήνα και Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη στις ώρες 12:00 έως 20:00.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που έκανε την σχετική ανακοίνωση «χαιρετίζει και στηρίζει την απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ για την πιλοτική εφαρμογή απογευματινού ωραρίου σε τρία καταστήματα της επιχείρησης».

Τονίζει ακόμη ότι «οι εργαζόμενοι στον όμιλο (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ) και ΑΔΜΗΕ γνωρίζουν το καθήκον τους και βάζουν πάντα σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και αυτό αποδεικνύει και η απόφαση των συναδέλφων της γενικής διεύθυνσης Εμπορίας που συστρατεύονται οικειοθελώς στη νέα προσπάθεια».

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές της ΔΕΗ,οι καταναλωτές θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης) ή τηλεφωνικά.