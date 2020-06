Πολιτική

Γεννηματά: αν ο Ερντογάν περάσει στις πράξεις πρέπει να αντιδράσουμε ανάλογα

“Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πως δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια”, τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Τουρκία έχει μια αναθεωρητική στρατηγική σε σχέση με τις συνθήκες και θέλει να ενισχύσει το γεωγραφικό της ρόλο για να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη δήλωσε πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ Φώφη Γεννήματα μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών .

Η κ. Γεννήματα τόνισε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει σε κινήσεις τακτικής και θα πρέπει να βάλει τους εταίρους της και τον διεθνή παράγοντα μπροστά στις ευθύνες τους. “Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πως δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια,” είπε η Φώφη Γεννήματα και ξεκαθάρισε πως αν ο Ερντογάν περάσει από τα λόγια στις πράξεις τότε η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο.

Άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό γιατί αποφεύγει όπως είπε να συγκαλέσει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών αν και η ίδια του το έχει ζητήσει επανειλημμένως, και διεμήνυσε στον πρωθυπουργό πως κανείς δεν του έχει δώσει λευκή επιταγή να χειρίζεται τα εθνικά ζητήματα. Στην Ελλάδα, είπε η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ, δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική για τα εθνικά μας θέματα και για αυτό τα μηνύματα που στέλνει είναι θολά. “Όταν η Τουρκία προχωρά σε παράνομες ενέργειες, τι σημαίνει να τα βρούμε; σημαίνει να παραχωρήσουμε κάτι; “ αναρωτήθηκε η Φώφη Γεννηματά. Και έθεσε το ερώτημα στον πρωθυπουργό να απαντήσει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης του.

Για το ζήτημα της πανδημίας είπε πως η χώρα μας δεν αντέχει νέο lockdown για την οικονομία της αλλά και για την κοινωνία. Σε αυτό το θέμα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας πως είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως στη δεύτερη αυτή φάση η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει τους πολίτες ασφαλείς. “Το μήνυμα της χαλάρωσης το έδωσε η ίδια η κυβέρνηση, είδαμε τον πρωθυπουργό έξω από το Μαξίμου να συμμετέχει χωρίς μέτρα προστασίας σε συναυλία, είδαμε τον δήμαρχο της Αθήνας στα εγκαίνια της Ομόνοιας,” τόνισε. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει το παράδειγμα, είπε η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ.

Στο θέμα της οικονομίας η Φώφη Γεννηματά υπεραμύνθηκε του προγράμματος που έχει εκπονήσει το κόμμα της και εξήγησε πως είναι ένα κοστολογημένο ενδιάμεσο πρόγραμμα με συγκεκριμένους πόρους που δίνει τη δυνατότητα στήριξης 1 εκατομμύριου θέσεων εργασίας χωρίς οι εργαζόμενοι να υποχρεωθούν να δουλεύουν μόνο 15 μέρες το μήνα όπως έχει προτείνει η κυβέρνηση. Το πρώτο πεντάμηνο δεν δημιουργήθηκαν 260.000 θέσεις εργασίας επισήμανε η κ. Γεννηματά και πρόσθεσε πως τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση υλοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση.

Αναφέρθηκε σε ένα πλαίσιο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει ΦΠΑ 6% στην εστίαση, μηδενική προκαταβολή για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και στο 50% για τις υπόλοιπες. Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ αναφέρθηκε και στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, λέγοντας πως η κυβέρνηση μιλάει για εγγυημένα δάνεια από το δημόσιο αλλά οι τράπεζες βάζουν φρένο και δίνουν δάνεια με καθαρά τραπεζικά κριτήρια.

Για την πρόσκληση που της απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την Τετάρτη, για να κάνουν μία εφ΄όλης της ύλης συζήτηση, η κ. Γεννηματά είπε, πως δεν το είπε ακριβώς έτσι ο κ. Τσιπρας, αλλά όπως και νάχει το ΚΙΝ.ΑΛ γνωρίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει ούτε φυσικά και ο κ. Τσίπρας. Θύμισε την κυβερνητική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με την ακροδεξιά του κ. Καμμένου και διαβεβαίωσε πως το ΚΙΝ.ΑΛ θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του όσο και αν Μητσοτάκης και Τσίπρας δεν το επιθυμούν.