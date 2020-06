Κόσμος

Κορονοϊός – Τουρκία: έξαρση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά μέσα στον Ιούνιο, καταγράφηκε τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων της Covid-19 στην Τουρκία ξεπέρασε τα 1.000 το τελευταίο 24ωρο για πρώτη φορά μετά την 29η Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, μετά τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών και την επαναλειτουργία των δημόσιων χώρων και εγκαταστάσεων στην αρχή της περασμένης εβδομάδας.

Τα στοιχεία καταγράφουν 1.195 νέα κρούσματα σε σχέση με 786 της περασμένης Τρίτης και 15 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε σε 175.218.