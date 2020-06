Πολιτική

Μητσοτάκης: αδιαπραγμάτευτη η προστασία της ανθρώπινης ζωής

"Στόχος μας ο δραστικός περιορισμός των θανάτων από ατυχήματα ή πνιγμό στη θάλασσα", τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Τον δραστικό περιορισμό των θανάτων στη θάλασσα από ατυχήματα και πνιγμό, έθεσε ως στόχο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση με θέμα: «Εκπαίδευση - Ενημέρωση - Πρόληψη για την ασφάλεια στη θάλασσα" που διοργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Safe Sports.

Ο πρωθυπουργός εξήρε την κοινωνική προσφορά του ιδρυτή του Safe Sports κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη, ο οποίος δημιούργησε αυτόν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό μετά από μια προσωπική τραγωδία, κάτι που επισήμανε ο κ.Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι "βρήκε τη δύναμη μέσα από την προσωπική του τραγωδία να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο και να μετατρέψει τον πόνο του σε προσφορά".

Στόχος της αποψινής παρουσίας του κ.Μητσοτάκη -όπως είπε ο ίδιος- ήταν να αναδείξει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά στην ασφάλεια στη θάλασσα.

Κάθε χρόνο είπε, θρηνούμε περίπου 350 νεκρούς από ατυχήματα και πνιγμούς στη θάλασσα, "ο διπλάσιος αριθμός από τα θύματα που θρηνήσαμε από τον κορονοϊό".

Τόνισε με έμφαση ότι "η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά είτε από τον κορονοϊό" και πρόσθεσε ότι "η ανθρώπινη ζωή και αξία δεν αποτιμάται σε χρήμα".

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Λιμενικού Σώματος αλλά και αθλητών, που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία με τη Safe Sports και ένωσαν τις δυνάμεις τους "για να είμαστε καινοτόμοι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα".

Ο κ.Μητσοτάκης είπε επίσης ότι οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο κ.Πασχαλάκης στον τομέα της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας είναι καινοτόμες και προκάλεσαν το ενδιαφέρον άλλων χωρών, ενώ πρόσθεσε ότι η σύμπλευση όλων των αρμοδίων φορέων μας οδηγεί στο σημερινό αποτέλεσμα.

"Η Πολιτεία οφείλει να εκσυγχρονίσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και θα το κάνει. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την θάλασσα με τον απαραίτητο σεβασμό και το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη θάλασσα" είπε ο πρωθυπουργός και επισήμανε με έμφαση:

"Προσβλέπουμε στη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα είμαστε εξαιρετικά αυστηροί με αυτούς που παραβιάζουν την νομοθεσία για τη θάλασσα. Ασφαλείς θάλασσες σημαίνει αυτόματα και αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος".

Τέλος ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε ειδικά το Λιμενικό Σώμα "για ότι έχει κάνει και ότι κάνει για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας" και επανέλαβε ότι βασικός στόχος είναι ο περιορισμός των απωλειών στη θάλασσα.