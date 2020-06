Κόσμος

Τραμπ: αν χάσω τις εκλογές….

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην προεκλογική αντιπαράθεση Τραμπ – Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα, εάν χάσει στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αφότου ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν είπε πως ο Ρεπουμπλικάνος ενδέχεται να «κλέψει» και να αρνηθεί να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

«Ασφαλώς, εάν δεν νικήσω, δεν θα νικήσω. Αυτό που εννοώ, ξέρετε, είναι ότι θα συνεχίσω και θα κάνω άλλα πράγματα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Channel και προβλήθηκε σήμερα.

Καθώς η κούρσα μεταξύ του Τραμπ και του Μπάιντεν έχει ενταθεί ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης για τον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ, οι δύο πολιτικοί υποστηρίζουν ότι η αντίπαλη πλευρά σκοπεύει να «κλέψει» τη νίκη.

Ο Μπάιντεν, που προηγείται του Τραμπ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, είπε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα πως η μεγαλύτερη ανησυχία του είναι πως ο Τραμπ θα επιχειρήσει να «κλέψει» τις εκλογές, αν και ο πρώην αντιπρόεδρος δεν εξήγησε περαιτέρω με ποιον τρόπο πιστεύει πως ο Τραμπ ενδεχομένως θα επιχειρήσει να το κάνει αυτό. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε μάλιστα πεπεισμένος πως στρατιώτες θα συνοδεύσουν τον Τραμπ εκτός του Λευκού Οίκου, εάν χάσει και δεν αναγνωρίσει το αποτέλεσμα.