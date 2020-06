Αθλητικά

Super League: Πήραν “διπλή” αδειοδότηση οι 12 από τις 14 ΠΑΕ

Ποιες ΠΑΕ έμειναν… “εκτός” και για ποιον λόγο, όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ…

Οι 12 από τις 14 ομάδες της Super League 1, εξασφάλισαν από το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ τη «διπλή» αδειοδότησή τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή τόσο την «ελληνική» (μικρή) άδεια, όσο και την άδεια UEFA (UEFA Licensing), όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, μετά τη διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Αδειοδοτήσεων κι αφού εξετάστηκαν όλοι οι φάκελοι των ΠΑΕ της Α’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League 1) χορηγείται άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) στις ΠΑΕ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΕ

ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923

ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ - ΠΑΟΚ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΡΗΣ ΠΑΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΑΝΘΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑ 1964

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΦΗ)

ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕ.

Στον αντίποδα, δεν χορηγήθηκε άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις στην ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ «...λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων για τη λήψη άδειας UEFA», με το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης να επιφυλάσσεται για την εκ νέου εξέταση των φακέλων των δύο συγκεκριμένων ΠΑΕ, προκειμένου να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη άδειας Super League 1.

Όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ, κατά των ανωτέρω απορριπτικών αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή τους.

Υπενθυμίζεται, τέλος, πως μετά από την προ εβδομάδων απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, όποια ΠΑΕ Super League 1, δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την «ελληνική» αδειοδότησή της, θα ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα με -3 στη βαθμολογία (από το -6 που ίσχυε μέχρι πέρσι) και θα έχει περιορισμό στις μεταγραφές της.