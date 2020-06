Αθλητικά

Μίκαελ Σουμάχερ: μπαίνει ξανά στο χειρουργείο

Τι προσδοκούν να πετύχουν οι θεράποντες ιατροί του με τη νέα χειρουργική επέμβαση.

Την «πόρτα του χειρουργείου» θα περάσει για ακόμη μια φορά ο Μίκαελ Σουμάχερ, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 συνεχίζει τη μάχη του μετά το τραγικό ατύχημα που είχε πριν από περίπου 6 χρόνια. Από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, με μόνο το στενό οικογενειακό του κύκλο να γνωρίζει την κατάσταση που βρίσκεται ο Γερμανός πιλότος.

Οι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής του. Σύμφωνα με την γαλλική «Dauphine» ο Μίκαελ Σουμάχερ θα υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση (βλαστοκυττάρων) τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να επαναλειτουργήσει, στο βαθμό του δυνατού, το νευρικό του σύστημα.

Ο Νίκολα Ατσιάρι, εκ των θεραπόντων ιατρών του Μίκαελ Σουμάχερ, έχει δηλώσει πως ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 όλα αυτά τα χρόνια υποφέρει, εκτός όλων των άλλων, από οστεοπόρωση και μυϊκή ατροφία.