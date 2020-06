Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο σε όλο τον πλανήτη

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 131.826 κρούσματα. Η Βραζιλία είναι πλέον η τρίτη χώρα σε θύματα στον πλανήτη.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 422.851 ανθρώπων παγκοσμίως, από τότε που η Κίνα γνωστοποίησε επισήμως την εμφάνισή της νόσου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερα από 7.569.860 κρούσματα Covid-19 έχουν διαγνωστεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της πανδημίας, ενώ 3.384.300 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί.

Σε σχέση με τον απολογισμό χθες την ίδια ώρα, 5.007 νέοι θάνατοι και 131.826 νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία με 1.239 νεκρούς, οι ΗΠΑ (856) και το Μεξικό (587).

Οι ΗΠΑ, όπου καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από τις επιπτώσεις της νόσου Covid-19 στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα σε αριθμό νεκρών και κρουσμάτων, με 114.065 θανάτους και 2.031.173 κρούσματα.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βρετανία με 41.481 νεκρούς και 292.950 κρούσματα, η Βραζιλία με 40.919 νεκρούς (802.828 κρούσματα), η Ιταλία με 34.223 νεκρούς (236.305 κρούσματα) και η Γαλλία με 29.374 νεκρούς (193.090 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο), όπου η επιδημία ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου, καταμετρά συνολικά 83.064 κρούσματα (επτά νέα μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής) και 4.634 θανάτους.

Η Ευρώπη καταγράφει 186.843 θανάτους και 2.363.480 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 122.159 θανάτους (2.129.067 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 74.618 θανάτους (1.528.388 κρούσματα), η Ασία 21.852 θανάτους (786.631 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 11.309 θανάτους (534.020 κρούσματα), η Αφρική 5.939 θανάτους (219.599 κρούσματα) και η Ωκεανία 131 θανάτους (8.676 κρούσματα).