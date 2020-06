Κόσμος

Κορονοϊός-Βραζιλία: Δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασε και τη Βρετανία, καταγράφοντας περισσότερους από 900 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο.

Η Βραζιλία έγινε πλέον η 2η χώρα της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, καθώς ο συνολικός απολογισμός των ασθενών οι οποίοι υπέκυψαν στην COVID-19 έφθασε τους 41.828, ξεπερνώντας αυτόν που καταγράφεται επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Βραζιλίας, καταγράφηκαν 909 θάνατοι εξαιτίας της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν επίσης 25.982 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί να ανέρχεται σε 828.810 στη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων. Και σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα 365.063 άνθρωποι που νόσησαν από COVID-19, έχουν αναρρώσει.

Οι αριθμοί που ανακοινώνονται από την κυβέρνηση, όμως, αμφισβητούνται από πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας, που φοβούνται ότι ο αριθμός των μολύνσεων είναι στην πραγματικότητα δεκαπλάσιος, αν όχι δεκαπενταπλάσιος.