Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Ελληνοαμερικανική συνεκπαίδευση νότια της Κρήτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες μονάδες έλαβαν μέρος. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, κατόπιν έγκρισης του ΓΕΕΘΑ, συνεκπαίδευση της Φρεγάτας “ΑΔΡΙΑΣ” και του Υποβρυχίου “ΝΗΡΕΥΣ”, με Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων P-8A του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.