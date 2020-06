Παράξενα

Έβαλε γκολ από το… φέρετρο (βίντεο)

Το τελευταίο “αντίο” των συμπαικτών του νεαρού ποδοσφαιριστή, που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Οι συμπαίκτες του 16χρονου Αλεξάντερ Μαρτίνες στην ποδοσφαιρική ομάδα για την οποία έπαιζε, έκαναν κύκλο γύρω του για να τον επευφημήσουν, αφού προηγουμένως κλώτσησαν τη μπάλα ώστε να αναπηδήσει πάνω στο φέρετρό του, για να βάλει ένα τελευταίο γκολ μετά τον θάνατό του, για τον οποίο η ευθύνη επιρρίπτεται σε αστυνομικούς.

Μετά το σύντομο αυτοσχέδιο ματς στη νότια μεξικανική πολιτεία Οαχάκα, ο Μαρτίνες κηδεύτηκε στο χωριό του, το Βισέντε Καμαλότε, την Πέμπτη. Πρώην συμπαίκτες του Αλεξάντερ συμμετείχαν στο συγκινητικό αυτό “αντίο” στον έφηβο, χειροκροτούμενοι από άλλους παρ’ όλη την καθυστέρηση της νεκρώσιμης πομπής. Μερικοί από τους ανθρώπους που συνόδευαν το φέρετρο κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τον Αλεξάντερ».

Δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς οφειλόταν ο θάνατος του νεαρού, που είχε διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και μεξικανική, κι είχε επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Οαχάκα, μαζί με τους δικούς του πριν από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, βγήκε να αγοράσει ένα αναψυκτικό το απόγευμα της Τρίτης. Τον πυροβόλησαν αστυνομικοί που φέρονται να τον πέρασαν για κάποιον άλλο.

Ο θάνατός του ακολουθεί σειρά τέτοιων συμβάντων στο Μεξικό, επιτείνοντας την οργή για τις καταχρήσεις της Αστυνομίας, σε μια χώρα όπου οι δυνάμεις ασφαλείας κατηγορούνται εδώ και χρόνια για βασανισμούς, απαγωγές και δολοφονίες πολιτών.

Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν διαδηλώσεις σε μεξικανικές μεγαλουπόλεις, παρόμοιες με αυτές που πυροδότησε στις ΗΠΑ ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ.

Περίπου 300 άνθρωποι πήραν μέρος στη νεκρώσιμη πομπή. Το βίντεο με το “γκολ” του Αλεξάντερ έγινε viral στα social media.

Αργότερα πάνω στο φέρετρο τοποθετήθηκαν λουλούδια και δύο ποδοσφαιρικές φανέλες, της Παρί Σεν Ζερμέν, της πρωταθλήτριας Γαλλίας, και της Μοντερέι. Ο Μαρτίνες αγωνιζόταν σε μια τοπική ομάδα που συνδέεται με τη Μοντερέι.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Αλεχάντρο Μουράτ, υποσχέθηκε ότι θα διενεργηθεί διεξοδική έρευνα για την υπόθεση. «Στην Οαχάκα θα εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς δισταγμό, σε βάρος των υπεύθυνων για την υπόθεση του Αλεξάντερ», ανέφερε μέσω Twitter. Η Υπουργός Εσωτερικών, Όλγα Σάντσες, τόνισε από την πλευρά της ότι θα παρακολουθεί επίσης την υπόθεση.