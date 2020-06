Κόσμος

Κορονοϊός-Βρετανία: Ένας στους πέντε ασθενείς μολύνθηκε σε νοσοκομείο

Αίσθηση έχει προκαλέσει το δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας, που επικαλείται εκτιμήσεις επιστημόνων.

Περίπου ο ένας στους πέντε ασθενείς με COVID-19 μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2 ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Βρετανίας, έγραψε η εφημερίδα “The Telegraph” επικαλούμενη εκτιμήσεις κυβερνητικών επιστημόνων.

Στο αποκορύφωμα της πανδημίας του κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μετάδοση μέσα στα νοσοκομεία πιστεύεται ότι αντιστοιχούσε στο 22% των κρουσμάτων μόλυνσης και σε αυτό αποδίδεται ως και το 11% των θανάτων στη χώρα, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα.