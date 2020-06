Αθλητικά

Στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας προκρίθηκε η Γιουβέντους

Περιμένει να μάθει σε λίγες ώρες την αντίπαλό της, με τη Νάπολι να έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης.

Η Γιουβέντους είναι από το βράδυ της Παρασκευής η πρώτη φιναλίστ του φετινού Coppa Italia. Τέσσερις μήνες μετά την διεξαγωγή των πρώτων αναμετρήσεων, η ρεβάνς του πρώτου ημιτελικού διεξήχθη στο Τορίνο, με την “Γιούβε” να αναδεικνύεται ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Μίλαν, αλλά να παίρνει το “εισιτήριο” για τον τελικό χάρις στο 1-1 του πρώτου αγώνα, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Όπως και τότε, έτσι και το βράδυ της Παρασκευής, πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Άντε Ρέμπιτς. Ο Κροάτης επιθετικός της Μίλαν είχε ανοίξει το σκορ και ο Πορτογάλος στράικερ είχε ισοφαρίσει, ενώ στη ρεβάνς, ο Ρέμπιτς αποβλήθηκε στο 17΄ με απευθείας κόκκινη κάρτα, τη στιγμή που ένα λεπτό νωρίτερα ο “CR7” είχε αστοχήσει στο πέναλτι που εκτέλεσε (σημάδεψε το δοκάρι).

Στο άλλο ζευγάρι, η Νάπολι φιλοξενεί σήμερα την Ίντερ, με στόχο να διαφυλάξει το προβάδισμα πρόκρισης που έχει αποκτήσει, μετά τη νίκη της με 1-0 στο Μιλάνο.