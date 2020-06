Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Νέες αποκαλύψεις για την 35χρονη κατηγορούμενη (βίντεο)

Τι κατέθεσε ο 40χρονος σύντροφός της. Είχε στοχοποιηθεί εδώ και μήνες η άτυχη Ιωάννα. Πώς έγινε το τηλεφώνημα που “πρόδωσε” την 35χρονη.

Νέες αποκαλύψεις σχετικά με την 35χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με το βιτριόλι στην Καλλιθέα, βλέπουν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας.

Στην κατάθεση του στους αστυνομικούς στις 10 Ιουνίου, μία μέρα πριν οι Αρχές προχωρήσουν στην σύλληψη της, ο 40χρονος άνδρας που διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί του η κατηγορούμενη, χαρακτηρίζει τη σχέση τους ως ελεύθερη, ενώ δεν προκύπτει από τα λεγόμενα του σκηνές ζηλοτυπίας. Πιθανότατα είχαν διαφορετική άποψη για τη σχέση τους.

«Πριν από περίπου δύο χρόνια σε ένα καφενείο στην περιοχή Ζωγράφου γνώρισα μια γυναίκα σε μια κοινή παρέα», λέει στην αρχή της κατάθεσης του για την κατηγορούμενη. «Συνεχίσαμε να επικοινωνούμε φιλικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής messenger, όπου και αναπτύξαμε μια ελεύθερη ερωτική σχέση με την πάροδο του χρόνου την οποία διατηρούμε μέχρι και σήμερα. Η σχέση μας δεν έχει ούτε εντάσεις ούτε πιέσεις και έχουμε βρεθεί κάποιες φορές καθότι μένουμε και οι δύο στην περιοχή του Ζωγράφου». Όταν οι αστυνομικοί του επέδειξαν τις φωτογραφίες της κατηγορούμενης από τις αναρτήσεις της στο διαδίκτυο ο άνδρας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την γυναίκα με την οποία διατηρεί την προαναφερόμενη ερωτική σχέση.

«Ναι, την αναγνωρίζω ανεπιφύλακτα αν και όπως σας προανέφερα με την εν λόγω γυναίκα δεν έχουμε σταθερή σχέση και γνωρίζω ελάχιστα για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα το χρονικό διάστημα που την γνωρίζω, μέσω της εφαρμογής messenger λόγω των κοινών γνωστών που είχαμε μου βγήκε σαν προτεινόμενη διαδικτυακή φίλη μια ακόμα γυναίκα με το όνομα Ιωάννα στην οποία και έκανα αίτημα φιλίας. Με την εν λόγω γυναίκα ανταλλάξαμε κάποια 5-10 τυπικά μηνύματα πλην όμως δεν βρεθήκαμε ποτέ από κοντά και δεν υπήρξε εδώ και ένα έτος περαιτέρω επαφή μαζί της.

«Νόμιζα ότι ήταν άστεγος στο υπόγειο»

Συγκλονιστική είναι η κατάθεση που κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς, έξι μέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε, η ίδια η Ιωάννα και αφού έχει πλέον μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου και είχε υποβληθεί στα πρώτα χειρουργεία, περιγράφει λεπτομερώς την επίθεση που δέχθηκε και η οποία την στιγμάτισε ισόβια.

«Στις 20 Μαΐου ξεκίνησα από το σπίτι μου να πάω στη δουλειά μου με το αυτοκίνητο μου. Λίγο πριν τις 9.30 είχα φτάσει εκεί και πάρκαρα το αυτοκίνητο μου απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Ελεούσας, σχεδόν μπροστά από το κουρείο. Έπειτα βγήκα από το αυτοκίνητο καλημέρισα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, έβαλα τη τσάντα μου στον ώμο και πήγα στο κτήριο που εργάζομαι στην Μπουμπουλίνας .

Έσπρωξα τη γυάλινη πόρτα της εισόδου και μετά φτάνοντας στο ασανσέρ πάτησα το κουμπί για να το καλέσω. Ενώ περίμενα το ασανσέρ στηριζόμουν από το πόμολο με το δεξιό μου χέρι, ενώ με το αριστερό κρατούσα την τσάντα μου εκείνη τη στιγμή άκουσα θόρυβο από το υπόγειο και μου δόθηκε η εντύπωση ότι κάποιος ήταν κάτω. Εγώ σκέφτηκα ότι είναι η καθαρίστρια ή κάποιος άστεγος γιατί κάτι τέτοιο είχε ξανασυμβεί και πέρυσι που είχαμε βρει στο υπόγειο κάτι βαλίτσες και ένα τύπου στρώμα. Για αυτόν το λόγο δεν έδωσα σημασία και περίμενα στο σημείο κοιτώντας το πάτωμα.

Όταν σήκωσα το βλέμμα μου είδα ξαφνικά μπροστά μου μια γυναικεία φιγούρα η οποία φορούσε μαύρη προστατευτική μάσκα, η οποία ήρθε κοντά μου με κοίταξε στα μάτια και χωρίς να μου πει τίποτα μου πέταξε στο πρόσωπο κάποιο καυστικό υγρό. Αυτή μετά έφυγε τρέχοντας από τη γυάλινη πόρτα εξόδου προς άγνωστη κατεύθυνση.

Εγώ αρχικά κοίταξα την μπλούζα μου γιατί νόμιζα ότι μου έριξε καυτό καφέ αλλά αυτό άρχισε να μυρίζει άσχημα και μου φάνηκε ότι είναι κάποιο καυστικό υγρό γιατί κατάλαβα ότι ήταν παχύρρευστο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήτα να τρέξω αμέσως στο απέναντι φαρμακείο, ενώ παράλληλα ούρλιαζα από τους πόνους για βοήθεια. Διαισθανόμουν εκείνη τη στιγμή να πρήζεται το πρόσωπο μου και τα χέρια μου να καίνε.

Όταν έφτασα στο φαρμακείο άρχισα να φωνάζω για βοήθεια και να λέω στη φαρμακοποιό ότι κάποιος μου πέταξε κάτι καυστικό στο πρόσωπο. Οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν μέσα με κοίταζαν χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν και εγώ γι αυτό το λόγο τους έλεγα να μου ρίξουν νερό. Μου έδειξαν που βρίσκεται ο νιπτήρας και τότε εγώ μπήκα μέσα και άρχισα να πλένομαι. Τότε η φαρμακοποιός μου είπε να βγάλω και τα ρούχα μου. Εγώ έβγαλα τη μπλούζα, το παντελόνι και τα παπούτσια μου και συνέχισα να πλένομαι ενώ παράλληλα τους ζήτησα να καλέσουν σε βοήθεια … Κάλεσαν το 166. Εγώ συνέχισα να ρίχνω νερό πάνω μου και μετά από λίγο με σκέπασαν με κάτι πρόχειρο καθώς ήμουν ημίγυμνη…».

Ο άνδρας με τα τατουάζ

Στους αστυνομικούς κατέθεσε και ο 30χρονος άνδρας που λίγες μέρες πριν από το περιστατικό είχαν χωρίσει μετά από δεσμό δέκα μηνών. «Με την Ιωάννα γνωριστήκαμε τον Ιούλιο του 2019 και η σχέση μας κράτησε μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου οπότε και εκείνη θύμωσε και με έδιωξε από το σπίτι της γιατί νόμισε ότι είχα δει φωτογραφίες κρυφά από το προσωπικό της αρχείο. Είχε φωτογραφίες με έναν γυμνό άνδρα που είχε τατουάζ που κάλυπτε το στήθος και τον ώμο του… Στις 15 Μαΐου παρατήρησα ότι στο προσωπικό της λογαριασμό στο facebook είχε σχολιάσει αυτός ο άνδρας… Επειδή στο σχόλιο που της έκανε αυτή απάντησε με καρδούλες, εγώ θύμωσα και της είπα ότι γνώριζα πως αυτός ήταν κάποιος πρώην της... Την περασμένη Κυριακή, αφού με κατηγόρησε μέσω μηνυμάτων ότι έψαξα τον σκληρό της δίσκο, χωρίσαμε … Πήγα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά την επίθεση. Η Ιωάννα δεν ασχολούνταν με παράνομες δραστηριότητες…».

Για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η Ιωάννα με την 35χρονη κατηγορούμενη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος της επίθεσης με βιτριόλι, Απόστολος Λύτρας.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε και ο συνήγορος υπεράσπιστης της 35χρονης κατηγορούμενης για την επίθεση με το βιτριόλι, Σάκης Κεχαγιόχλου, ο οποίος είπε πως της έχει απευθύνει έκκληση να πει την αλήθεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι συνεργάσιμη.

Γείτονες της 35χρονης κατηγορούμενης δηλώνουν σοκαρισμένοι από τη σύλληψή της, ενώ η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” αποκάλυψε πως η φερόμενη ως δράστιδα της επίθεσης με το βιτριόλι είχε πάει στο κομμωρήριο που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι της άτυχης Ιωάννας.

Για την πολύκροτη υπόθεση μίλησε στον ΑΝΤ1 ο πολύπειρος αστυνομικός συντάκτης, Πάνος Σόμπολος:

Πηγή: dikastiko.gr