Κοινωνία

Φωτιά σε περίπτερο στην Καλλιθέα (βίντεο)

Η φωτιά προκάλεσε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε, το πρωί του Σαββάτου, σε περίπτερο στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε στις 7.40 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα, η οποία έσβησε τη φωτιά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο σημείο το περίπτερο καταστράφηκε ολοσχερώς.