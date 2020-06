Κόσμος

Η χώρα που κερδίζει τον πόλεμο με τον κορονοϊό

Ποια χώρα έχει μηδενικά κρούσματα για 22 συνεχόμενες ημέρες και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Το υπουργείο Υγείας της Νέας Ζηλανδίας ενημέρωσε ότι δεν καταγράφηκε κανένα νέο περιστατικό μόλυνσης από τον κορονοϊό σήμερα, 22 ημέρες αφότου που η χώρα εντόπιζε το τελευταίο νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της COVID-19 στη χώρα – αυτός που αναφέρεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – είναι 1.154, ενώ ανέρχεται σε 1.504 αν προστεθούν τα πιθανά κρούσματα, διευκρίνισε το υπουργείο με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τη COVID-19 στη Νέα Ζηλανδία είναι 22, ενώ 1.482 άνθρωποι έχουν αναρρώσει, σύμφωνα με το υπουργείο.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι εξήγησαν ότι επιτυγχάνεται εξάλειψη της επιδημίας εφόσον παρέλθουν 28 ημέρες κατά τις οποίες δεν έχουν καταγραφεί νέα περιστατικά, διάστημα που ισούται με δύο περιόδους επώασης. Εάν δεν αναφερθούν νέα κρούσματα την επόμενη εβδομάδα, η COVID-19 θα έχει εξαλειφθεί στη Νέα Ζηλανδία.