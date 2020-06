Κοινωνία

Βρέθηκε η 10χρονη Μαρκέλλα

Τέλος το θρίλερ με την εξαφάνιση της 10χρονης από την Θεσσαλονίκη. Μαρτυρίες-σοκ από τους ανθρώπους που την βρήκαν. Πρωτοφανείς καταγγελίες από τον Πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα η 10χρονη, η οποία εντοπίστηκε νωρίτερα το πρωί σε περιοχή της Καλαμαριάς, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισή της.

Η ανήλικη βρέθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στην Καλαμαριά, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Όπως έγινε γνωστό, από αστυνομικές πηγές, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες η ανήλικη θα δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων για να «φωτίσει» τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε αλλά και να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήματα, με βασικότερο αυτό για το πού βρισκόταν όλες αυτές τις ώρες που αγνοείτο η τύχη της, έτσι ώστε να διακριβωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή προσώπου ή προσώπων και εάν στοιχειοθετούνται εις βάρος τους ποινικά αδικήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ήδη την κατάθεση συμμαθητή της 10χρονης που την συνόδευε κατά την επιστροφή της από το σχολείο, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, οπότε χάθηκαν τα ίχνη της. Σύμφωνα με την κατάθεσή του ανήλικου, μία γυναίκα με κόκκινα μαλλιά φώναξε το όνομα της Μαρκέλλας και ζήτησε να την ακολουθήσει.

Η εξαφάνισή της, που απασχόλησε τις τελευταίες ώρες το πανελλήνιο, προκάλεσε την κινητοποίηση και του «Χαμόγελου του Παιδιού» που ενεργοποίησε επείγουσα ανακοίνωσή αναζήτησης της μαθήτρια του Δημοτικού. Στις έρευνες για τον εντοπισμό της, εκτός από τις Αρχές, συμμετείχε πλήθος εθελοντών ενώ η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις και δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με χιλιάδες κοινοποιήσεις.

Μαρτυρία-σοκ: Τι αποκαλύπτει η γυναίκα που βρήκε τη μικρή κοντά στο πρατήριο

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της εξαφάνισης της 10χρονης από την περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Πέμπτης, η οποία βρέθηκε σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 9 στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την γυναίκα, η οποία μαζί με ακόμα έναν άνδρα ήταν και αυτοί που εντόπισαν την ανήλικη και την παρέδωσαν στην Αστυνομία, η ανήλικη «ήταν σε κατάσταση σοκ, έκλαιγε και ήταν σαν χαμένη».

«Ζητούσε συνέχεια τη μαμά του. Μόλις την ηρέμησα τη ρώτησα που ήταν και μου είπε ότι η γυναίκα που την πήρε, η οποία της ήταν άγνωστη, ήταν και η ίδια που την άφησε πιο κάτω και της έδωσε 30 ευρώ για να μη μιλήσει σε κανέναν. Λέω "σε πείραξε;", λέει "ναι. Μου είχε βάλει και χειροπέδες" και μου έδειξε τα χέρια της με τα σημάδια. Της λέω ότι την ψάχνουμε μέρες και μου λέει "όχι, σήμερα το πρωί χάθηκα". Εκεί κατάλαβα ότι το παιδί δεν έχει καλή επικοινωνία και είχε και έναν πόνο κάτω στα πλευρά», ανέφερε στο thestival.gr.

Μου είπε να μην καλέσω την Αστυνομία

Σύμφωνα με την μαρτυρία του άνδρα που είδε και αυτός να περιπλανιέται μόνη της στον δρόμο, ο ίδιος βλέποντάς τη τη ρώτησε «πού πας αφού σήμερα δεν έχεις σχολειο;» και η Μαρκέλλα του είπε «θέλω να πάω σπίτι μου».

Εκείνος ακολούθως τη ρώτησε το όνομά της και μόλις αυτή του αποκρίθηκε «Μαρκέλλα», κατάλαβε ποια είναι. Μάλιστα, η μικρή ήταν αρκετά φοβισμένη και το μόνο που ζητούσε ήταν να επιστρέψει στην οικογένειά της. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στην αρχή η Μαρκέλλα, ζήτησε από τον κ. Οικονόμου να μην καλέσει την αστυνομία.

Γιαννόπουλος: Η Αστυνομία καθυστέρησε το amber alert για την Μαρκέλλα

«Υπήρξε μία καθυστέρηση από πλευράς της αστυνομίας στην υπόθεση της μικρής Μαρκέλλας», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη, ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος.

«Έδιωξαν τη μητέρα, διώχνεις τη μητέρα ενός δεκάχρονου κοριτσιού, που δεν έχει γυρίσει στο σπίτι του; Αν ήταν το δικό σου το παιδί θα το έκανες αυτό;» διερωτήθηκε ο κ. Γιαννόπουλος.

«Η μητέρα πήγε στο τμήμα γύρω στις 5 το απόγευμα, την διώξανε λέγοντας ότι με κάποιες φίλες της θα είναι κτλ, μας πήρε τηλέφωνο και εμείς τη γυρίσαμε πίσω, απαιτήσαμε να γίνει άμεσα η διαδικασία που ορίζεται από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη, από το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουμε και από την ώρα που επέστρεψε η γυναίκα, μέχρι να φτάσει στο σημείο ο κ. Διοικητής εκεί να κινητοποιήσει τη διαδικασία, έφτασε στο σημείο να νυχτώσει και να μην έχει βγει το amber alert» δήλωσε ο Κώστας Γιαννόπουλος.

«Μίλησα με τον ίδιο τον Διοικητή, δεν μας έδιναν καν το όνομά του (αξιωματικού υπηρεσίας). Είναι άνθρωποι που δημιουργούν πρόβλημα στον πολίτη και τον κάνουν να αισθάνεται σκουπίδι. Πρώτη φορά καταγγέλλουμε κάτι τέτοιο…

Χρειάστηκε να πάρω τον Αρχηγό, ο οποίος έδωσε εντολή στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναλάβει και αμέσως έγιναν όλες οι διαδικασίες, που έπρεπε να γίνουν από τις πρώτες ώρες» κατέληξε ο κ. Γιαννόπουλος.

Πηγή: thestival