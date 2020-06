Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας παγκοσμίως

Ο παγκόσμιος «χάρτης» του κορονοϊού. Οι νεκροί, τα κρούσματα και πόσοι έχουν αναρρώσει.

Ο κορονοϊός έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 425.000 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο αφότου η Κίνα έκανε λόγο για την εμφάνισή της τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις ως σήμερα Σάββατο στις 04:30 (ώρα Ελλάδας).

Συνολικά, έχουν καταγραφεί σε όλο τον πλανήτη 425.282 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 7.632.517 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η Ευρώπη είναι η περιοχή του κόσμου που θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας (συνολικά 186.843 νεκροί επί συνόλου 2.363.538 κρουσμάτων μόλυνσης), όμως πλέον είναι η Λατινική Περιοχή και η Καραϊβική η περιοχή όπου η πανδημία εξαπλώνεται με τον πιο ταχύ ρυθμό, με συνολικά 76.343 θανάτους επί συνόλου 1.569.938 μολύνσεων.