Κορονοϊός: Σφραγίστηκαν κέντρα διασκέδασης στην Αττική

Λουκέτο και πρόστιμα σε πέντε μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά στην Αττική, στο πλαίσιο ελέγχων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού.

Λουκέτο μπήκε σε πέντε μεγάλα νυχτερινά καταστήματα στην Αττική και επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο στο πλαίσιο ελέγχων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID 19.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε επιχείρηση ελέγχων που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και της Ελληνικής Αστυνομίας, σε καταστήματα εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές του Πειραιά, όπως στο Τουρκολίμανο, στην περιοχή του Κεραμεικού στην Αθήνα και στο Γκάζι, ανεστάλη η λειτουργία πέντε μεγάλων νυχτερινών μαγαζιών και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 15.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι επιχειρήσεις που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούν τα μέτρα σφραγίζονται άμεσα, ακόμη κι αν είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έφεσης ή προσβολής της σχετικής απόφασης.