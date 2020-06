Κοινωνία

Πρωτοφανείς καταγγελίες από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για την εξαφάνιση της 10χρονης στην Θεσσαλονίκη

Καταγγελίες για καθυστερήσεις και «λάθη» από τον Κώστα Γιαννόπουλο.

Ο πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού", Κώστας Γιαννόπουλος, έκανε καταγγελίες για καθυστερήσεις και «λάθη» στην υπόθεση της εξαφάνισης της 10χρονης Μαρκέλλας από την περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Γιαννόπουλος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη τόνισε πώς «υπήρξε μία καθυστέρηση από πλευράς της αστυνομίας στην υπόθεση της μικρής Μαρκέλλας».

«Έδιωξαν τη μητέρα, διώχνεις τη μητέρα ενός δεκάχρονου κοριτσιού, που δεν έχει γυρίσει στο σπίτι του; Αν ήταν το δικό σου το παιδί θα το έκανες αυτό;» διερωτήθηκε ο κ. Γιαννόπουλος.

«Η μητέρα πήγε στο τμήμα γύρω στις 5 το απόγευμα, την διώξανε λέγοντας ότι με κάποιες φίλες της θα είναι κτλ, μας πήρε τηλέφωνο και εμείς τη γυρίσαμε πίσω, απαιτήσαμε να γίνει άμεσα η διαδικασία που ορίζεται από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη, από το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουμε και από την ώρα που επέστρεψε η γυναίκα, μέχρι να φτάσει στο σημείο ο κ. Διοικητής εκεί να κινητοποιήσει τη διαδικασία, έφτασε στο σημείο να νυχτώσει και να μην έχει βγει το amber alert» δήλωσε ο Κώστας Γιαννόπουλος.

«Μίλησα με τον ίδιο τον Διοικητή, δεν μας έδιναν καν το όνομά του (αξιωματικού υπηρεσίας). Είναι άνθρωποι που δημιουργούν πρόβλημα στον πολίτη και τον κάνουν να αισθάνεται σκουπίδι. Πρώτη φορά καταγγέλλουμε κάτι τέτοιο…

Χρειάστηκε να πάρω τον Αρχηγό, ο οποίος έδωσε εντολή στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναλάβει και αμέσως έγιναν όλες οι διαδικασίες, που έπρεπε να γίνουν από τις πρώτες ώρες» κατέληξε ο κ. Γιαννόπουλος.

Η υπόθεση ωστόσο είχε αίσιο τέλος, καθώς η μικρή βρέθηκε, το πρωί του Σαββάτου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Θ. Σοφούλη, στη Θεσσαλονίκη.