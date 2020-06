Κοινωνία

Έρχεται “μίνι” καύσωνας

Έρχονται ζέστη μαζί με αφρικανική σκόνη. Πού θα «σκαρφαλώσει» ο υδράργυρος το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας.

Αίθριος θα είναι ο καιρός το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, με την θερμοκρασία να παρουσιάζει πρόσκαιρη άνοδο, ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά σκόνης στη χώρα μας από τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, οι μέγιστες θερμοκρασίες στα κεντρικά ηπειρωτικά την Κυριακή θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται η κίνηση των αερίων μαζών, καθώς επίσης και οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα από σήμερα, Σάββατο, έως και τη Δευτέρα (15.06.2020), σύμφωνα με τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, Κυριακή, με παροδικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα βορειοανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.