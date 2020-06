Κόσμος

Κορονοϊός-ΗΠΑ: Έξαρση κρουσμάτων Αριζόνα, Τέξας και Φλόριντα

Περισσότεροι από 800 θάνατοι εξαιτίας της νόσου COVID-19 καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν άλλοι 839 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας σε 114.613 τον συνολικό απολογισμό των νεκρών λόγω της COVID-19 στη χώρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως το βράδυ της Παρασκευής (πρωινές ώρες Σαββάτου, ώρα Ελλάδας).

Η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του πλανήτη είναι σε απόλυτους αριθμούς αυτή που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού, τόσο ως προς τον αριθμό των θανάτων όσο και ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων (2.044.572). Αυτός ο τελευταίος είναι πιθανόν πολύ κατώτερος από τον πραγματικό, με δεδομένες τις δυσκολίες στην πρόσβαση αξιόπιστων τεστ όταν η επιδημία άρχιζε να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Από τα τέλη του Μαΐου ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων σπανίως πλέον υπερβαίνει τους 1.000 Ωστόσο, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 παραμένει “κολλημένος” γύρω στα 20.000 την ημέρα κατά μέσον όρο.

Το πρώτο κύμα δεν έχει ακόμη κοπάσει τελείως, καθώς το επίκεντρο της πανδημίας έχει μετακινηθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας σε μια ευρεία λωρίδα από τον νότο ως τη δύση, κάνοντας πλέον τα βλέμματα να στρέφονται στα νοσοκομεία πολιτειών όπως είναι η Αριζόνα, το Τέξας και η Φλόριντα.

Σε πολλές πολιτείες, ο αριθμός των μολύνσεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο αφότου ο ιός άρχισε να εξαπλώνεται.

«Όταν αρχίζουμε να βλέπουμε περισσότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία, αυτή είναι σίγουρη ένδειξη πως έχουμε πάρει λάθος δρόμο», τόνισε στο CNN ο ανοσιολόγος Άνθονι Φάουτσι, σύμβουλος του Λευκού Οίκου που χαίρει σεβασμού στη χώρα.

Στη χώρα όπου το φράγμα των 100.000 επίσημα καταγεγραμμένων θανάτων εξαιτίας της COVID-19 ξεπεράστηκε την 28η Μαΐου, ο απολογισμός της πανδημίας ενδέχεται να έχει φθάσει περί τους 130.000 νεκρούς την ημέρα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, την 4η Ιουλίου, σύμφωνα με τον μέσο όρο διαφόρων επιδημιολογικών μοντέλων όπως τον υπολογίζουν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.