Πέθανε ο Γιάννης Πολίτης

Στο πένθος βυθίστηκε ο ΠΑΟΚ. Έφυγε από την ζωή ο εμβληματικός αρχηγός των “ξυρισμένων κεφαλιών”. Πώς τον αποχαιρετά ο σύλλογος του Βορρά.

Ο Γιάννης Πολίτης, από τους πιο εμβληματικούς αρχηγούς στην ιστορία του ΠΑΟΚ, έφυγε σήμερα από την ζωή, σε ηλικία 68 ετών σκορπώντας τη θλίψη στον σύλλογο του Βορρά και τους δικούς του ανθρώπους.

Tον θάνατο του Γιάννη Πολίτη θρηνεί ο ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Πολίτης διετέλεσε αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ στον νικηφόρο για την ομάδα του τελικό του 1984 κόντρα στον Άρη. Ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας του τελικού των “ξυρισμένων κεφαλιών” έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6) σε ηλικία 68 ετών.

Ο Γιάννης Πολίτης φόρεσε τη φανέλα του “δικέφαλου του Βορρά” για περισσότερα χρόνια από κάθε άλλον παίκτη στην ιστορία της ομάδας, από το 1970 έως το 1984, μετρώντας 289 συμμετοχές, ενώ παραμένει στην πρώτη πεντάδα των σκόρερ του ΠΑΟΚ.

Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ αναφέρει: “Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 έφυγε από κοντά μας ο ιστορικός αρχηγός της ομάδας των ξυρισμένων κεφαλιών, ο δάσκαλος πολλών από εμάς, ο Γιάννης Πολίτης. Τη Δευτέρα (15/6) το πρωί θα είμαστε εκεί στα κοιμητήρια Καλαμαριάς να τον αποχαιρετήσουμε. Για την ακριβή ώρα θα ενημερώσουμε στη συνέχεια”.